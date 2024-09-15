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«Немає підстав для зволікань»: ексміністри Британії просять дозволити Україні бити по РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Немає підстав для зволікань»: ексміністри Британії просять дозволити Україні бити по РФ
Грант Шеппс, Бен Воллес, Гевін Вільямсон, Пенні Мордаунт, Ліам Фокс і Борис Джонсон попередили Стармера, що затримка «підбадьорить» Володимира Путіна
фото з відкритих джерел

Бен Воллес сказав, що якщо не вжити заходів зараз, Велика Британія буде «умиротворювати» Кремль

П’ять колишніх міністрів оборони Британії та експрем’єр-міністр цієї країни закликали прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера дозволити Україні використовувати ракети великої дальності Storm Shadow для ударів по Росії. Навіть за умови, якщо США не надасть підтримки. Про це повідомляє видання The Sunday Times.

Грант Шеппс, Бен Воллес, Гевін Вільямсон, Пенні Мордаунт, Ліам Фокс і Борис Джонсон попередили Стармера, що будь-яка подальша затримка «підбадьорить» Володимира Путіна.

Бен Воллес сказав, що якщо не вжити заходів зараз, Велика Британія буде «умиротворювати» Кремль, тоді як Вільямсон назвав це «невиконанням обов’язків», а Борис Джонсон додав: «Немає жодних підстав для зволікання».

Стармер прилетів до Вашингтона для переговорів із президентом Байденом у п’ятницю, щоб обговорити звернення президента Зеленського щодо дозволу на використання ракет британського виробництва. 

Інсайдери британських журналістів кажуть, що переговори в Білому домі, які тривали 90 хвилин, були «дуже відкритими» щодо «вибору, який стоїть перед нами». 

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки можуть дозволити Україні використовувати британські та французькі далекобійні ракети для ударів по території Росії. Однак під цей дозвіл не потрапить зброя самих США. Про це повідомляє The Times. За даними анонімних джерела, президент США Джо Байден може дати зелене світло президенту України Володимиру Зеленському на використання ракет Storm Shadow та їхніх французьких аналогів Scalp для ураження цілей на російській території на тій підставі, що Велика Британія та Франція підтримують такий крок. Водночас США навряд дозволять Україні запустити свої Atacms.

До слова, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі оголосив про надання Україні нового пакета допомоги, вартість якого становить понад $780 млн. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Британії. Британія надасть Україні $310 млн на гуманітарні потреби та $484 млн у вигляді кредитних гарантій, наданих Світовим банком для підтримки життєво важливих державних послуг, включаючи підтримку шкіл і лікарень, оплату праці державних службовців і фінансування пенсій.

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Теги: міністр Велика Британія Борис Джонсон переговори Грант Шеппс

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