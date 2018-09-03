У Ємені загорівся автобус з паломниками, є загиблі та постраждалі



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Медики на місці пожежі

В автобусі знаходилися віруючі, які здійснили в Саудівській Аравії обряди хаджу

У районі Ель-Уркуб у провінції Аб'я на півдні Ємену загорівся автобус з паломниками, які поверталися з Мекки.

Як повідомляє Islam-today з посиланням на директора з питань безпеки провінції Алі ан-Нуба, у результаті загинули дві людини, ще 36 постраждали.

За словами чиновника, в автобусі знаходилися віруючі, які здійснили в Саудівській Аравії обряди хаджу.

Постраждалі на цей момент знаходяться в госпіталях, їхньому життю нічого не загрожує.

Раніше повідомлялося, що у Бразилії згорів історичний музей з 20 млн експонатів.