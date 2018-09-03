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    У світі

    У Ємені загорівся автобус з паломниками, є загиблі та постраждалі

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    Медики на місці пожежі - У Ємені загорівся автобус з паломниками, є загиблі та постраждалі
    Медики на місці пожежі

    В автобусі знаходилися віруючі, які здійснили в Саудівській Аравії обряди хаджу

    У районі Ель-Уркуб у провінції Аб'я на півдні Ємену загорівся автобус з паломниками, які поверталися з Мекки.

    Як повідомляє Islam-today з посиланням на директора з питань безпеки провінції Алі ан-Нуба, у результаті загинули дві людини, ще 36 постраждали. 

    За словами чиновника, в автобусі знаходилися віруючі, які здійснили в Саудівській Аравії обряди хаджу.

    Постраждалі на цей момент знаходяться в госпіталях, їхньому життю нічого не загрожує.

    Раніше повідомлялося, що у Бразилії згорів історичний музей з 20 млн експонатів.

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