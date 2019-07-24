У ЄС засудили знесення Ізраїлем палестинських будинків в Єрусалимі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Знесення палестинських будівель у Західному Єрусалимі розпочалося в ніч на понеділок

Верховний Суд Ізраїлю вирішив, що палестинці своїм будівництвом порушують заборону на розбудову населених пункті

Німеччина, Франція, Іспанія і Велика Британія засуджують знесення силами Ізраїлю палестинських будинків в Західному Єрусалимі.

Про це повідомляється на сайті МЗС Німеччини.

«Ми як держави-члени Євросоюзу рішуче засуджуємо знесення Ізраїлем палестинських будинків в районі Ваді-аль-Хуммус на південному сході Єрусалиму», - йдеться в заяві.

Зазначається, що знесення будівель на окупованих територіях порушує міжнародне гуманітарне право і резолюції Радбезу ООН. Такі дії завдають шкоди палестинцям і мирному процесу в країні.

Також в документі зазначається, що знесення будівель несе за собою і порушення Угоди Осло. Згідно з якою сектори А і В, в яких відбувалося знесення, належить Палестинській адміністрації.

Нагадаємо, що знесення палестинських будівель у Західному Єрусалимі розпочалося в ніч на понеділок.

У червні Верховний Суд Ізраїлю вирішив, що палестинці своїм будівництвом порушують заборону на розбудову населених пунктів, і дав палестинцям термін до 19 липня, аби знести свої будівлі самостійно, чого ті не зробили. Тоді Ізраїль взявся за знесення самостійно.