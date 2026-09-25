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«Вам належить компенсація»: поліція викрила мільйонну схему шахраїв

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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«Вам належить компенсація»: поліція викрила мільйонну схему шахраїв
У результаті організатори схеми виманили у громадян мільйони гривень
фото: Нацполіція

Аферисти телефонували громадянам від імені різних державних установ та виманювали гроші під приводом виплат

Оперативники Департаменту карного розшуку спільно зі слідчими викрили злочинну групу, яка ошукувала жителів різних регіонів України. Шахраї телефонували людям і переконували їх, що ті придбали неякісні ліки та можуть отримати від держави компенсацію. Про це повідомив Заступник очільника Національної поліції України Андрій Нєбитов, пише «Главком».

Для отримання нібито належних коштів потерпілих переконували спочатку сплатити судовий збір, а згодом – податок або страховий внесок. У результаті організатори схеми виманили у громадян мільйони гривень. Правоохоронці встановили десятки потерпілих.

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Кадри спецоперації
фото: Нацполіція

Аферисти використовували спеціальну лексику та представлялися працівниками різних державних установ – судової виконавчої чи казначейської служби, податкової, страхового фонду та Національного банку України. Під час розмов вони застосовували психологічні маніпуляції, щоб переконати людей у правдивості вигаданої історії.

В одному з випадків для більшої переконливості потерпілому телефонували одразу кілька людей. Кожен із них представлявся працівником іншої державної установи, однак усі діяли в межах однієї легенди.

Для конспірації учасники групи постійно змінювали орендовані офіси, оформлюючи їх на підставних осіб. Також вони використовували IP-телефонію. Правоохоронці встановили десятки людей, які постраждали від діяльності групи. Чотирьом фігурантам уже повідомили про підозру.

Поліція закликає громадян не перераховувати гроші за телефонними вимогами та самостійно перевіряти інформацію через офіційні канали відповідних державних установ. Якщо співрозмовник вимагає сплатити кошти для отримання нібито державної виплати, варто припинити розмову та перевірити озвучену інформацію.

Варто нагадати, що шахраї можуть розсилати українцям електронні листи та повідомлення в месенджерах із фальшивими рахунками за електроенергію. Зловмисники маскують їх під офіційні повідомлення Міністерства енергетики.

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Теги: Національна поліція України кримінал шахрайство

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