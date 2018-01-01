  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    У Каліфорнії зросла кількість загиблих внаслідок зсувів

    За останні дві доби рятувальники виявили тіла ще двох людей, які стали жертвами стихії
    Число жертв повеней і зсувів на півдні Каліфорнії у США досягло 20 осіб, ще четверо вважаються зниклими без вести. Про це повідомило агентство Associated Press. За даними представника влади округу Санта-Барбара Джастіна Купера, за останні дві доби рятувальники виявили тіла ще двох людей, які стали жертвами стихії. Купер не вказав, скільки років
    • Сьогодні, 05:59
    • Розсилка
    <p>Наслідки зсувів у Каліфорнії</p>

    Наслідки зсувів у Каліфорнії

    За останні дві доби рятувальники виявили тіла ще двох людей, які стали жертвами стихії

    Число жертв повеней і зсувів на півдні Каліфорнії у США досягло 20 осіб, ще четверо вважаються зниклими без вести.

    Про це повідомило агентство Associated Press.

    За даними представника влади округу Санта-Барбара Джастіна Купера, за останні дві доби рятувальники виявили тіла ще двох людей, які стали жертвами стихії. Купер не вказав, скільки років було загиблим і де виявили їх тіла. За його словами, пошуки зниклих продовжуються.

    Відомо, що в результаті стихійного лиха отримали поранення більше 30 людей. Найбільше постраждало прибережне місто Монтесіто, де розташовані будинки і вілли багатьох голлівудських знаменитостей.

    У ліквідації наслідків удару стихії задіяні понад дві тисячі співробітників профільних служб.

    Через зсуви частково виявилася заблокована одна з основних автотрас Каліфорнії.

    Раніше повідомлялося, що у Каліфорнії щонайменше 17 людей загинули внаслідок зсувів

    Читайте також
    США стихійні лиха
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ