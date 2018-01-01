У Каліфорнії зросла кількість загиблих внаслідок зсувів
- Сьогодні, 05:59
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Наслідки зсувів у Каліфорнії
За останні дві доби рятувальники виявили тіла ще двох людей, які стали жертвами стихії
Число жертв повеней і зсувів на півдні Каліфорнії у США досягло 20 осіб, ще четверо вважаються зниклими без вести.
Про це повідомило агентство Associated Press.
За даними представника влади округу Санта-Барбара Джастіна Купера, за останні дві доби рятувальники виявили тіла ще двох людей, які стали жертвами стихії. Купер не вказав, скільки років було загиблим і де виявили їх тіла. За його словами, пошуки зниклих продовжуються.
Відомо, що в результаті стихійного лиха отримали поранення більше 30 людей. Найбільше постраждало прибережне місто Монтесіто, де розташовані будинки і вілли багатьох голлівудських знаменитостей.
У ліквідації наслідків удару стихії задіяні понад дві тисячі співробітників профільних служб.
Через зсуви частково виявилася заблокована одна з основних автотрас Каліфорнії.
Раніше повідомлялося, що у Каліфорнії щонайменше 17 людей загинули внаслідок зсувів.