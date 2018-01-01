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    У Каліфорнії кількість загиблих від зсувів збільшилася до 17 осіб

    Більше десяти людей зникли безвісти у США під час стихійного лиха
    У Каліфорнії щонайменше 17 людей загинули внаслідок зсувів. Про це повідомляє ABCnews.  Більше десятка людей зникли безвісти після зсувів в Південній Каліфорнії. Крім цього, знищено близько 100 будинків. Потоком бруду машини знесло на велику відстань. Рятувальники розшукують людей під руїнами будинків. These images show the
    • Сьогодні, 09:52
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    Більше десяти людей зникли безвісти у США під час стихійного лиха

    У Каліфорнії щонайменше 17 людей загинули внаслідок зсувів. Про це повідомляє ABCnews. 

    Більше десятка людей зникли безвісти після зсувів в Південній Каліфорнії. Крім цього, знищено близько 100 будинків. Потоком бруду машини знесло на велику відстань. Рятувальники розшукують людей під руїнами будинків.

    «Ми просто чекаємо і нічого не знаємо... ми повинні їх знайти», - сказала Келлі Веймер, будинок її батьків був зруйнований потоком бруду, дерев та валунів.

    Відома американська телеведуча Опра зняла на відео те, як її будинок в Каліфорнії був вражений зсувом.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося про 13 загиблих в результаті зсувів в США.
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