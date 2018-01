У Каліфорнії кількість загиблих від зсувів збільшилася до 17 осіб

Більше десяти людей зникли безвісти у США під час стихійного лиха

У Каліфорнії щонайменше 17 людей загинули внаслідок зсувів. Про це повідомляє ABCnews.

Більше десятка людей зникли безвісти після зсувів в Південній Каліфорнії. Крім цього, знищено близько 100 будинків. Потоком бруду машини знесло на велику відстань. Рятувальники розшукують людей під руїнами будинків.

«Ми просто чекаємо і нічого не знаємо... ми повинні їх знайти», - сказала Келлі Веймер, будинок її батьків був зруйнований потоком бруду, дерев та валунів.

Oprah has filmed herself wading through the mud after her home in California was hit by a mudslide.



17 people have now been killed and more remain missing: https://t.co/tVlnBrC5Q3 pic.twitter.com/iqu0C2G5vK