У Каліфорнії кількість загиблих від зсувів збільшилася до 17 осіб
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Більше десяти людей зникли безвісти у США під час стихійного лиха
У Каліфорнії щонайменше 17 людей загинули внаслідок зсувів. Про це повідомляє ABCnews.
Більше десятка людей зникли безвісти після зсувів в Південній Каліфорнії. Крім цього, знищено близько 100 будинків. Потоком бруду машини знесло на велику відстань. Рятувальники розшукують людей під руїнами будинків.
These images show the mudslide devastation in California https://t.co/f12hBFnhGk pic.twitter.com/6VlvJn5Oo2— CNN (@CNN) 10 січня 2018 р.
«Ми просто чекаємо і нічого не знаємо... ми повинні їх знайти», - сказала Келлі Веймер, будинок її батьків був зруйнований потоком бруду, дерев та валунів.
Oprah has filmed herself wading through the mud after her home in California was hit by a mudslide.— NBC News (@NBCNews) 11 січня 2018 р.
17 people have now been killed and more remain missing: https://t.co/tVlnBrC5Q3 pic.twitter.com/iqu0C2G5vK
Відома американська телеведуча Опра зняла на відео те, як її будинок в Каліфорнії був вражений зсувом.Нагадаємо, раніше повідомлялося про 13 загиблих в результаті зсувів в США.