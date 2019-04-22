У Канаді понад 1000 будинків пішли під воду (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Канаді масштабні паводки

На сході Канади сотні людей були змушені залишити свої домівки через масштабні паводки.

Про це повідомляє канадський суспільний мовник CBC News.

«Понад 1000 будинків затоплені у провінції Квебек, причому більшість — неподалік від столиці Квебек-сіті, зокрема 500 помешкань пішло під воду в місті Сейнт-Марі, що за 60 км на південь від столиці», - інформує CBC News.

За словами Гаетана Вашона, мера Сейнт-Марі, рівень води у річці Шоудьє, що протікає містом, у неділю щогодини підіймався на 20 см. Загалом, нинішній паводок є безпрецедентним в історії міста.

Streets are flooding Sunday morning in Île-Bizard and Pierrefonds, with the water expected to continue rising. pic.twitter.com/uIm6GGSVI1 — CBC Montreal (@CBCMontreal) 21 апреля 2019 г.

Для допомоги в евакуації населення та захисті об’єктів критичної інфраструктури у Квебеку були розгорнуті війська. Наразі до боротьби зі стихією залучено 600 військовослужбовців і десятки одиниць спеціальної техніки.

Метеорологи прогнозують, що протягом наступних днів температура повітря дещо знизиться, а опади припиняться, що сприятиме зниженню рівня води у водоймах.

Джерело: Укрінформ