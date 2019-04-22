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    У світі

    У Канаді понад 1000 будинків пішли під воду (відео)

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    У Канаді понад 1000 будинків пішли під воду (відео)

    У Канаді масштабні паводки

    На сході Канади сотні людей були змушені залишити свої домівки через масштабні паводки.

    Про це повідомляє канадський суспільний мовник CBC News.

    «Понад 1000 будинків затоплені у провінції Квебек, причому більшість — неподалік від столиці Квебек-сіті, зокрема 500 помешкань пішло під воду в місті Сейнт-Марі, що за 60 км на південь від столиці», - інформує CBC News.

    За словами Гаетана Вашона, мера Сейнт-Марі, рівень води у річці Шоудьє, що протікає містом, у неділю щогодини підіймався на 20 см. Загалом, нинішній паводок є безпрецедентним в історії міста.

    Для допомоги в евакуації населення та захисті об’єктів критичної інфраструктури у Квебеку були розгорнуті війська. Наразі до боротьби зі стихією залучено 600 військовослужбовців і десятки одиниць спеціальної техніки.

    Метеорологи прогнозують, що протягом наступних днів температура повітря дещо знизиться, а опади припиняться, що сприятиме зниженню рівня води у водоймах.

    Джерело: Укрінформ

    стихійні лиха Канада паводок
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