У Канаді понад 1000 будинків пішли під воду (відео)

У Канаді масштабні паводки

На сході Канади сотні людей були змушені залишити свої домівки через масштабні паводки.

Про це повідомляє канадський суспільний мовник CBC News.

«Понад 1000 будинків затоплені у провінції Квебек, причому більшість — неподалік від столиці Квебек-сіті, зокрема 500 помешкань пішло під воду в місті Сейнт-Марі, що за 60 км на південь від столиці», - інформує CBC News.

За словами Гаетана Вашона, мера Сейнт-Марі, рівень води у річці Шоудьє, що протікає містом, у неділю щогодини підіймався на 20 см. Загалом, нинішній паводок є безпрецедентним в історії міста.

