У Канаді понад 1000 будинків пішли під воду (відео)
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У Канаді масштабні паводки
На сході Канади сотні людей були змушені залишити свої домівки через масштабні паводки.
Про це повідомляє канадський суспільний мовник CBC News.
«Понад 1000 будинків затоплені у провінції Квебек, причому більшість — неподалік від столиці Квебек-сіті, зокрема 500 помешкань пішло під воду в місті Сейнт-Марі, що за 60 км на південь від столиці», - інформує CBC News.
За словами Гаетана Вашона, мера Сейнт-Марі, рівень води у річці Шоудьє, що протікає містом, у неділю щогодини підіймався на 20 см. Загалом, нинішній паводок є безпрецедентним в історії міста.
Streets are flooding Sunday morning in Île-Bizard and Pierrefonds, with the water expected to continue rising. pic.twitter.com/uIm6GGSVI1— CBC Montreal (@CBCMontreal) 21 апреля 2019 г.
Для допомоги в евакуації населення та захисті об’єктів критичної інфраструктури у Квебеку були розгорнуті війська. Наразі до боротьби зі стихією залучено 600 військовослужбовців і десятки одиниць спеціальної техніки.
Метеорологи прогнозують, що протягом наступних днів температура повітря дещо знизиться, а опади припиняться, що сприятиме зниженню рівня води у водоймах.
Джерело: Укрінформ