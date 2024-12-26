Мав би глушити Patriot: чому в РФ утилізують єдиний у світі літак Іл-76ПП

Під час робіт і випробувань конструктори Іл-76ПП не змогли досягти електромагнітної сумісності бортової апаратури літака і комплексу «Ландиш»

Іл-76ПП виявився нефункціональною розробкою, не здатною виконувати своє головне завдання

На території колишнього навчального аеродрому в Іркутську утилізують рідкісний літак-постановник завад Іл-76ПП. Унікальний літак, що мав протидіяти системам Patriot, так і не зміг виконувати свої функції через технічні проблеми. Про це пише Defense Express.

У російських ЗМІ з’явились повідомлення про те, що на території колишнього навчального аеродрому в місті Іркутськ йде утилізація рідкісного літака для постановки завад Ил-76ПП, котрий пішов «під ніж» по доволі прозаїчній причині – треба звільнити місце для забудови.

За даними видання, у даній історії мова про доволі цікавого та специфічного монстра радянської розробки, котрий в теорії мав би глушити навіть зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Точний час початку робіт по Ил-76ПП не називається, є лише загальна вказівка про середину 1980-хх років. Цей літак був виготовлений в одному екземплярі, залишився на стадії дослідної розробки, в серійне виробництво так і не пішов.

Для переобладнання в Ил-76ПП було використано серійний транспортник Ил-76МД, роботи відбувались на «АНТК им.Бериева» в Таганрозі, що спеціалізується на літаках радіолокаційного дозору А-50. Передбачалось, що Ил-76ПП використовуватимуться в першу чергу для глушіння РЛС західних ЗРК різних типів, зокрема тих же Patriot.

За словами експертів, проект поховало те, що на цьому літаку був встановлений комплекс РЕБ «Ландиш», і його розміщення вимагало, зокрема, встановлення додаткових джерел живлення. Для вирішення цього завдання конструктори літака встановили додатково два генератори на базі авіадвигуна АІ-24ВТ, кожен з яких повинен був живити чотири змінного струму на борту Іл-76ПП. Однак начебто і цього виявилося замало для надійного живлення апаратури РЕБ.

Крім того, під час робіт і випробувань конструктори Іл-76ПП не змогли досягти електромагнітної сумісності бортової апаратури літака і комплексу «Ландиш».

«Іншими словами – Іл-76ПП виявився монструозною і водночас нефункціональною розробкою, не здатною виконувати своє головне завдання, тому в 1993 році цей літак був поставлений на зберігання на території згаданого вище навчального аеродрому в Іркутську. І, судячи з усього, згадали про цей Іл-76ПП аж тоді, коли треба було звільнити місце від нього під забудову, тобто наприкінці 2024 року», – йдеться у публікації.

Нагадаємо, на аеродромі «Остаф’єво» в Московській області вибухнув військово-транспортний літак Ан-72. Орієнтовна вартість виведеного з ладу літака сягає близько 4,5 млн дол.

До слова, Російські війська в Україні втратили майже половину запасів своєї важкої військової техніки, в тому числі всі довоєнні запаси танків Т-90 та значну частину Т-80.