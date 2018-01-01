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    У Киргизстані відбулися три землетруси за один день

    Жертв і руйнувань немає
    У Киргизстані в суботу відбулося три землетруси силою до 3,5 балів. Про це повідомили в прес-службі міністерства надзвичайних ситуацій країни. «У суботу о 09:44 (5:44 за Києвом) в Чуйській області (північ Киргизстану) зафіксовано землетрус силою в епіцентрі 3,5 бала. Осередок поштовхів розташовувався в 70 км на південний схід від
    • Сьогодні, 19:58
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    Жертв і руйнувань немає

    У Киргизстані в суботу відбулося три землетруси силою до 3,5 балів. Про це повідомили в прес-службі міністерства надзвичайних ситуацій країни.

    «У суботу о 09:44 (5:44 за Києвом) в Чуйській області (північ Киргизстану) зафіксовано землетрус силою в епіцентрі 3,5 бала. Осередок поштовхів розташовувався в 70 км на південний схід від Бішкека», - сказав співрозмовник агентства «Інтерфакс».

    За його словами, в той же день о 10:06 (06:06 за Києвом) на півдні республіки в Джалал-Абадській області зафіксовано другий землетрус силою 3 бали.

    «У другій половині дня о 15:03 (11:03 за Києвом) підземні поштовхи силою 3,5 бала зафіксовано в Ошській області (південь країни). Епіцентр землетрусу знаходився в 14 км від села Кашка-Суу Чон-Алайского району», - зазначив він.

    За попередніми даними екстрених служб Киргизстану, жертв і руйнувань немає.

    Нагадаємо, внаслідок сходження лавини в центральній Японії, яка може бути викликана виверженням вулкану Кусацу-Сіране, загинув один солдат, ще мінімум 14 людей біли поранені.

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