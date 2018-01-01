У Киргизстані відбулися три землетруси за один день

Жертв і руйнувань немає

У Киргизстані в суботу відбулося три землетруси силою до 3,5 балів. Про це повідомили в прес-службі міністерства надзвичайних ситуацій країни. «У суботу о 09:44 (5:44 за Києвом) в Чуйській області (північ Киргизстану) зафіксовано землетрус силою в епіцентрі 3,5 бала. Осередок поштовхів розташовувався в 70 км на південний схід від



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Жертв і руйнувань немає

У Киргизстані в суботу відбулося три землетруси силою до 3,5 балів. Про це повідомили в прес-службі міністерства надзвичайних ситуацій країни.

«У суботу о 09:44 (5:44 за Києвом) в Чуйській області (північ Киргизстану) зафіксовано землетрус силою в епіцентрі 3,5 бала. Осередок поштовхів розташовувався в 70 км на південний схід від Бішкека», - сказав співрозмовник агентства «Інтерфакс».

За його словами, в той же день о 10:06 (06:06 за Києвом) на півдні республіки в Джалал-Абадській області зафіксовано другий землетрус силою 3 бали.

«У другій половині дня о 15:03 (11:03 за Києвом) підземні поштовхи силою 3,5 бала зафіксовано в Ошській області (південь країни). Епіцентр землетрусу знаходився в 14 км від села Кашка-Суу Чон-Алайского району», - зазначив він.

За попередніми даними екстрених служб Киргизстану, жертв і руйнувань немає.

Нагадаємо, внаслідок сходження лавини в центральній Японії, яка може бути викликана виверженням вулкану Кусацу-Сіране, загинув один солдат, ще мінімум 14 людей біли поранені.