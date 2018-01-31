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    У Китаї через морози протягом доби померло півсотні людей

    Нещодавнє похолодання спричинило рекордний мінімум для цієї зими в Тайвані
    У Китаї, на острові Тайвань, через нехарактерні для регіону морози загинули щонайменше 53 людини. Про це повідомляє Apple Daily. Метеорологи очікують нову хвилю похолодання і збільшення кількості жертв. Найближчим часом в центральних і північних районах країни очікується похолодання до -10 ° С. У декількох містах пройде
    • Сьогодні, 19:11
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    Нещодавнє похолодання спричинило рекордний мінімум для цієї зими в Тайвані

    У Китаї, на острові Тайвань, через нехарактерні для регіону морози загинули щонайменше 53 людини.

    Про це повідомляє Apple Daily.

    Метеорологи очікують нову хвилю похолодання і збільшення кількості жертв.

    Найближчим часом в центральних і північних районах країни очікується похолодання до -10 ° С.

    У декількох містах пройде сніг.

    Нещодавнє похолодання спричинило рекордний мінімум для цієї зими в сільській волості Сіньу в місті центрального підпорядкування Таоюань, де 30 січня зафіксували -10,7 ° С. 

    Раніше повідомлялося, що у Марокко (Північна Африка) вперше за 50 років випав сніг.

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