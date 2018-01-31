У Китаї через морози протягом доби померло півсотні людей

Нещодавнє похолодання спричинило рекордний мінімум для цієї зими в Тайвані

У Китаї, на острові Тайвань, через нехарактерні для регіону морози загинули щонайменше 53 людини. Про це повідомляє Apple Daily. Метеорологи очікують нову хвилю похолодання і збільшення кількості жертв. Найближчим часом в центральних і північних районах країни очікується похолодання до -10 ° С. У декількох містах пройде