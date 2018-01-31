У Китаї через морози протягом доби померло півсотні людей
- Сьогодні, 19:11
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Нещодавнє похолодання спричинило рекордний мінімум для цієї зими в Тайвані
У Китаї, на острові Тайвань, через нехарактерні для регіону морози загинули щонайменше 53 людини.
Про це повідомляє Apple Daily.
Метеорологи очікують нову хвилю похолодання і збільшення кількості жертв.
Найближчим часом в центральних і північних районах країни очікується похолодання до -10 ° С.
У декількох містах пройде сніг.
Нещодавнє похолодання спричинило рекордний мінімум для цієї зими в сільській волості Сіньу в місті центрального підпорядкування Таоюань, де 30 січня зафіксували -10,7 ° С.
Раніше повідомлялося, що у Марокко (Північна Африка) вперше за 50 років випав сніг.