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    У світі

    У Китаї розпочинають святкувати Новий рік

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    У Піднебесній та інших азіатських країнах - це найголовніше і найбільш тривале свято у році - У Китаї розпочинають святкувати Новий рік
    У Піднебесній та інших азіатських країнах - це найголовніше і найбільш тривале свято у році

    Китайці святкуватимуть Новий рік протягом 15 днів

    Китайський Новий рік 2019 або Чунь цзе (Свято весни) зустрічатимуть 5 лютого. За східним стилем це буде 4717-й рік.

    У Піднебесній та інших азіатських країнах - це найголовніше і найбільш тривале свято у році. На відміну від західного аналога, свято перехідне і залежить від того, коли настав другий новий місяць після дня зимового сонцестояння (22 грудня). Це відбувається в період між 21 січня і початком лютого.

    Згідно з місячним циклом, у 2019 році другий молодик після дня зимового сонцестояння за пекінським часом настане 5 лютого о 5:03. Різниця з Києвом - мінус 6 годин. А триватиме рік до 24 січня 2020 року.

    На сході Новий рік святкують 15 днів. Відповідно, святкові дні будуть з 5 по 19 лютого і закінчаться Святом ліхтарів. Незважаючи на це, офіційних вихідних у китайців буде лише 7 - з 4 лютого по 10-е.

    Символ нового року - свиня, стихія - земля, колір - жовтий. Отже, ми увійдемо в рік жовтої земляної свині.

    Подібна комбінація повторюється раз на 60 років.

    Особливої прихильності свині очікують ті, чия діяльність пов'язана із сільським господарством і АПК, адже свинка любить ритися в землі. Також рік свині сприятливий для молодят і тих, хто прагне зміцнити стосунки в родині.

    До святкового застілля китайці ставляться дуже відповідально. Обов'язково всією сім'єю, старі і малі, ліплять цзяоцзи (пельмені). Готують страви ті, які в сім'ї люблять найбільше, переважно м'ясні і рибні.

    Риба китайською мовою співзвучна зі словом «надлишок», тому чим більше рибних страв на столі, тим краще. Також на столі присутні солодкі рисові кульки і клейкі рисові коржі, смажені пиріжки з овочами або м'ясним фаршем.

    У рік свині застілля повинно бути подвійно щедрим, адже хто, як не свинка, любить поїсти. На стіл, крім традиційних страв, поставлять ще й страви з овочів, бобових.

    Не минає Свято весни без танцю дракона - команда людей тримає на жердинах дракона, виготовленого з паперу, і, рухаючись, робить хвилеподібні рухи. Часто проводять постановки, наприклад, весілля імператора або що-небудь з часів Китайської імперії або танець Пісня про паростки рису.

    «Як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш», - в цю приказку вірять усі в Китаї. Так, в перші три дні нового року не проводять прибирання, а в перший день навіть не миють голову.

    Китайці роблять усе, щоб у святкові дні не плакали діти, оскільки їхній плач принесе в сім'ю невдачу.

    Всі 15 днів не позичають гроші і не беруть у борг.

     

     

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