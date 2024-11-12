У Китаї позашляховик вʼїхав у натовп: загинуло 35 людей

Як зазначають ЗМІ, більшість світлин та відео з місяця події з часом зникли із інформаційного простору

Водій позашляховика, за даними ЗМІ, намагався вкоротити собі віку

У місті Чжухай на півдні Китаю загинули 35 людей після того, як позашляховик вʼїхав у натовп на території відкритого спортивного центру. Ще понад 40 людей поранені. Про це повідомляє китайське медіа Caixin.

Серед постраждалих багато людей середнього та літнього віку, але також є діти й підлітки. У спортивному центрі просто неба часто тренувалися місцеві мешканці. Тепер його тимчасово закрили.

Водія позашляховика, 62-річного чоловіка, затримала поліція, коли він намагався втекти з місця події. За іншими даними, він намагався вкоротити собі віку після ДТП.

Згідно з даними попереднього розслідування, поліція повідомила, що він був незадоволений розподілом фінансових активів під час розлучення.

фото: Reuters

На фото і відео наслідків ДТП видно десятки людей, які лежать на бігових доріжках і прилеглих майданчиках із розкиданим взуттям. Багато з них у спортивному одязі.

Смертельна ДТП сталася напередодні найбільшого цивільного та військового авіашоу Китаю, яке відбуватиметься з 12 до 17 листопада в Чжухаї.

фото: dpa/picture alliance

Як пише CNN, Китай ззагалом має низький рівень насильницької злочинності, але останніми місяцями він зіткнувся з серією атак на випадкових представників громадськості, включно із школярами.

Нагадаємо, у центральній Мексиці автобус перевернувся внаслідок зіткнення з причепом, який відчепився від вантажівки, що перевозила кукурудзу. В результаті аварії загинули 24 особи, ще п'ятеро отримали травми.

Координатор Національної гвардії в Сакатекасі, Хуан Манрікес Морено, у відеозаяві повідомив, що причеп вантажівки відірвався на шосе. Пасажирський автобус зіткнувся з причепом і перекинувся на правий бік.

До слова, 11 жовтня, поблизу Львова сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, вантажівки і кількох легковиків. Три людини загинули і ще 27 постраждали.