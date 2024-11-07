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У ресторані в Полтаві побито хлопця. У причетності підозрюється правоохоронець

Марія Мартинюк
glavcom.ua
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У ресторані в Полтаві побито хлопця. У причетності підозрюється правоохоронець
У полтавському ресторані трапилася бійка
фото з відкритих джерел

На час слідства працівника правоохоронних органів відсторонено від посади

В одному з ресторанів Полтави трапилася бійка між відвідувачами, серед яких був працівник правоохоронних органів. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Полтавській області.

Як зазначають у відомстві, один із чоловіків отримав тілесні ушкодження. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, а матеріали скеровано до Державного бюро розслідувань.

У поліції також призначили службове розслідування, а поліцейського, який перебував на той час у ресторані, відсторонили від виконання службових обовʼязків.

Натомість «Суспільне», посилаючись на власні джерела серед правоохоронців, повідомляє, що йдеться про заступника начальника відділу кримінальної поліції Лубенського районного відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Олександра Перелі. Потерпілий – киянин, який вступився за свою дівчину, до якої приїхав у гості. 

Нагадаємо, раніше в Києві правоохоронці затримали нападника, який вдарив чоловіка ножем під час сварки. Нападник намагався уникнути відповідальності, змінивши свою зовнішність: поголив бороду та волосся на голові.

Теги: Полтава бійка ресторан поліція

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