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У Києві під час застілля чоловік зарізав товариша

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві під час застілля чоловік зарізав товариша
Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі
фото: пресслужба поліції

Злочинця затримали неподалік від місця злочину

У Києві чоловік вбив товариша, завдавши ножових поранень у спину. Правоохоронці оголосили про підозру зловмиснику. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Поліцейські отримали інформацію про виявлення трупа чоловіка з ознаками насильницької смерті у квартирі місцевого жителя. Оперативний черговий терміново направив на місце події слідчо-оперативні групи столичного управління, а також судово-медичного експерта.

У Києві під час застілля чоловік зарізав товариша фото 1

Згідно з даними правоохоронців, чоловік запросив знайомого у гості на застілля й під час застілля наніс ножем декілька ударів у спину потерпілому та втік з місця події зі знаряддям злочину. Злочинця затримали неподалік від місця злочину.

«Слідчі вилучили знаряддя вчинення злочину та за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва оголосили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство», – йдеться в повідомленні.
На час слідства він буде під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві перед судом постане чоловік за скоєння розбійного нападу в одному з ресторанів Шевченківського району. 41-річний нападник раніше працював у цьому закладі, проте, звільнився через конфлікт з керівництвом. Ввечері він прийшов до ресторану та почав сваритися з адміністраторкою. Спочатку чоловік погрожував дівчині ножем, а після цього забрав два мобільні телефони та втік.

Теги: вбивство чоловік конфлікт поліція

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