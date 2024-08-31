У Німеччині жінка вчинила різанину в автобусі (фото)

В автобусі під час нападу було понад 40 пасажирів

Троє пасажирів дістали серйозні поранення

У німецькому місті Зіген 32-річна жінка накинулася з ножем на пасажирів автобуса. Поранення дістали п'ятеро людей. Про це повідомило видання siegener-zeitung.de

Інцидент стався вчора ввечері. За попередніми даними, троє постраждалих дістали серйозні поранення.

У Німеччині 32-річна жінка напала з ножем на людей в автобусі фото: René Traut

Автобус, у якому перебувало понад 40 пасажирів, рухався спеціальним маршрутом – віз гостей на свято до 800-річного ювілею міста Зіген.

Водій автобуса оперативно відреагував на ситуацію, зупинив транспортний засіб і відчинив усі двері. Завдяки цьому пасажири змогли швидко покинути транспорт. В автобусі під час нападу перебували також і діти.

Поліція затримала нападницю і заявила, що подальшої небезпеки немає, як і підозр у терористичному підґрунті.

У німецькому місті Зіген 32-річна жінка накинулася з ножем на пасажирів автобуса фото: René Traut

Нагадаємо, що нещодавно в німецькому місті Золінген під час святкування 650-річчя міста стався напад на відвідувачів фестивалю. Нападник поранив ножем кількох людей. Є загиблі.