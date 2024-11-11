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Київська патрульна виборола бронзу на чемпіонаті з бодибілдингу (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Київська патрульна виборола бронзу на чемпіонаті з бодибілдингу (фото)
Елізабет Мазур — інспекторка поліції Києва
фото: пресслужба патрульної поліції

Патрульна почала займатися цим видом спорту лише влітку 2024 року

Інспекторка патрульної поліції Києва Елізабет Мазур взяла участь у відкритому чемпіонаті України з бодибілдингу WABBA 2024, який відбувся 10 листопада у Львові. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва. 

Київська патрульна виборола бронзу на чемпіонаті з бодибілдингу (фото) фото 1

Як зазначається, для патрульної це був дебют у професійних змаганнях, адже займатися цим видом спорту вона почала лише влітку цього року. «Попри високу конкуренцію, наша спортсменка здобула бронзу в номінації «фітнес-бікіні»», – йдеться у повідомленні.

Змагання з бодибілдингу та фітнесу – це конкурси атлетичної краси, де, окрім зовнішності, оцінюються фізична форма та рівень підготовки спортсменів.

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Нагадаємо, український спортсмен Микола Ткачук на нещодавньому чемпіонаті світу в США він здобув перемогу, встановивши новий світовий рекорд. Киянин Микола Ткачук 180 разів підняв 28-кілограмову гирю.

 

Теги: рекорд фітнес поліція бодібілдинг

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