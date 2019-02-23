У Колумбії підірвали нафтопровід



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На момент вибуху нафтопровід не працював

В ніч на суботу, 23 лютого, у Колумбії невідомі влаштували підрив нафтопроводу державної нафтової компанії Ecopetrol.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як повідомляється, вибух на нафтопроводі стався у південній провінції Путумайо.

За даними представників компанії Ecopetrol, на момент вибуху нафтопровід не працював. Також невідомо коли пошкоджений нафтопровід повернуть в експлуатацію. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Крім того, компанія не має інформації, хто відповідальний на напад. Проте в компанії зазначили, що повстанці Національної визвольної армії регулярно влаштовують диверсії на нафтову інфраструктуру країни.

Агентство зазначає, що 73,4-кілометровий трубопровід має можливість транспортувати близько 24 тисяч барелів нафти щодня з провінції Путумайо.