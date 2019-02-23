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    У світі

    У Колумбії підірвали нафтопровід

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    На момент вибуху нафтопровід не працював

    В ніч на суботу, 23 лютого, у Колумбії невідомі влаштували підрив нафтопроводу державної нафтової компанії Ecopetrol.

    Про це повідомляє агентство Reuters.

    Як повідомляється, вибух на нафтопроводі стався у південній провінції Путумайо.

    За даними представників компанії Ecopetrol, на момент вибуху нафтопровід не працював. Також невідомо коли пошкоджений нафтопровід повернуть в експлуатацію. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

    Крім того, компанія не має інформації, хто відповідальний на напад. Проте в компанії зазначили, що повстанці Національної визвольної армії регулярно влаштовують диверсії на нафтову інфраструктуру країни.

    Агентство зазначає, що 73,4-кілометровий трубопровід має можливість транспортувати близько 24 тисяч барелів нафти щодня з провінції Путумайо.

    вибух напад Колумбія
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