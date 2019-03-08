В Індії після зіткнення з пташкою розбився винищувач МіГ-21



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Однією із основних версій слідства є зіткнення з пташкою у повітрі після злету

Пілот винищувача вижив, він зміг вчасно катапультуватися

У Індії розбився військовий винищувач МіГ-21. Основною причиною аварії вважається зіткнення з пташкою.

Про це повідомляє прес-служба міністерства оборони Індії.

Аварія відбулася сьогодні близько 14:30. Винищувач вилетів з військово-повітряної служби Нал та впав неподалік Біканера. Однією із основних версій слідства є зіткнення з пташкою у повітрі після злету.

Відомо, що пілот вижив, він зміг вчасно катапультуватися. Суд наказав розслідувати аварію як нещасний випадок.

Нагадаємо, у понеділок, 4 березня, в Мазовецькому воєводстві Польщі сталася катастрофа винищувача МіГ-29.