В Індії після зіткнення з пташкою розбився винищувач МіГ-21
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Однією із основних версій слідства є зіткнення з пташкою у повітрі після злету
Пілот винищувача вижив, він зміг вчасно катапультуватися
У Індії розбився військовий винищувач МіГ-21. Основною причиною аварії вважається зіткнення з пташкою.
Про це повідомляє прес-служба міністерства оборони Індії.
Аварія відбулася сьогодні близько 14:30. Винищувач вилетів з військово-повітряної служби Нал та впав неподалік Біканера. Однією із основних версій слідства є зіткнення з пташкою у повітрі після злету.
Відомо, що пілот вижив, він зміг вчасно катапультуватися. Суд наказав розслідувати аварію як нещасний випадок.
Нагадаємо, у понеділок, 4 березня, в Мазовецькому воєводстві Польщі сталася катастрофа винищувача МіГ-29.