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    У світі

    В Індії після зіткнення з пташкою розбився винищувач МіГ-21

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    <p>Однією із основних версій слідства є зіткнення з пташкою у повітрі після злету</p> - В Індії після зіткнення з пташкою розбився винищувач МіГ-21

    Однією із основних версій слідства є зіткнення з пташкою у повітрі після злету

    Пілот винищувача вижив, він зміг вчасно катапультуватися

    У Індії розбився військовий винищувач МіГ-21. Основною причиною аварії вважається зіткнення з пташкою.

    Про це повідомляє прес-служба міністерства оборони Індії

    Аварія відбулася сьогодні близько 14:30. Винищувач вилетів з військово-повітряної служби Нал та впав неподалік Біканера. Однією із основних версій слідства є зіткнення з пташкою у повітрі після злету. 

    Відомо, що пілот вижив, він зміг вчасно катапультуватися. Суд наказав розслідувати аварію як нещасний випадок. 

    Нагадаємо, у понеділок, 4 березня, в Мазовецькому воєводстві Польщі сталася катастрофа винищувача МіГ-29.

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