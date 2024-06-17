Травмовані діти, виникла пожежа: рятувальники показали наслідки обстрілу Полтави

Унаслідок бойових дій руйнувань зазнали лінії електропостачання

Сьогодні, 17 червня, російські загарбники обстріляли Полтаву. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, виникла пожежа площею близько 100 кв.м. Правоохоронці та рятувальники оприлюднили фото та відео наслідків російської атаки.

Як зазначається, ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі обласного центру. На місці події працюють всі екстрені служби та комунальники. Слідчі поліції та СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури документують наслідки воєнного злочину.

За даними ДСНС, вибуховою хвилею пошкоджено скління поряд розташованих житлових та адмінбудівель. Унаслідок бойових дій руйнувань зазнали лінії електропостачання. Рятувальники ліквідували загорання.

Наразі відомо про 12 поранених. «Їм медики надають фахову допомогу, трьох людей госпіталізували, серед поранених двоє дітей. Також пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, які знаходяться неподалік місця ворожого влучання. Крім того, пошкоджено мережу електроліній, у зв’язку з чим знеструмлено 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів» – повідомив керівник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

‼️ Поліція, прокуратура та СБУ документують наслідки злочину росіян на Полтавщині.



😢😭 17 червня ворожа армія завдала удару по цивільній інфраструктурі обласного центру. Наразі відомо про 12 поранених. pic.twitter.com/YRGjzdhxnk — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2024

Поліцейські забезпечують охорону публічного порядку та спільно із представниками СБУ й прокуратури фіксують наслідки воєнного злочину.

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Нагадаємо, сьогодні російські загарбники завдали удару по цивільній інфраструктурі у Полтавському районі. Очільник ОВА повідомив, що через ворожий удар у Полтавському районі виникло пошкодження електроліній.