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Травмовані діти, виникла пожежа: рятувальники показали наслідки обстрілу Полтави

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Травмовані діти, виникла пожежа: рятувальники показали наслідки обстрілу Полтави
Наразі відомо про 12 поранених унаслідок обстрілу
фото: пресслужба ДСНС

Унаслідок бойових дій руйнувань зазнали лінії електропостачання

Сьогодні, 17 червня, російські загарбники обстріляли Полтаву. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, виникла пожежа площею близько 100 кв.м. Правоохоронці та рятувальники оприлюднили фото та відео наслідків російської атаки.

Травмовані діти, виникла пожежа: рятувальники показали наслідки обстрілу Полтави фото 1

Як зазначається, ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі обласного центру. На місці події працюють всі екстрені служби та комунальники. Слідчі поліції та СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури документують наслідки воєнного злочину.

За даними ДСНС, вибуховою хвилею пошкоджено скління поряд розташованих житлових та адмінбудівель. Унаслідок бойових дій руйнувань зазнали лінії електропостачання. Рятувальники ліквідували загорання.

Травмовані діти, виникла пожежа: рятувальники показали наслідки обстрілу Полтави фото 2

Наразі відомо про 12 поранених. «Їм медики надають фахову допомогу, трьох людей госпіталізували, серед поранених двоє дітей. Також пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, які знаходяться неподалік місця ворожого влучання. Крім того, пошкоджено мережу електроліній, у зв’язку з чим знеструмлено 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів» – повідомив керівник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Поліцейські забезпечують охорону публічного порядку та спільно із представниками СБУ й прокуратури фіксують наслідки воєнного злочину.

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Нагадаємо, сьогодні російські загарбники завдали удару по цивільній інфраструктурі у Полтавському районі. Очільник ОВА повідомив, що через ворожий удар у Полтавському районі виникло пошкодження електроліній.

Теги: пожежа армія рятувальники поліція інфраструктура ворог Полтава

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