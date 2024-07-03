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В Одесі сталася масова бійка: один з чоловіків отримав серйозну травму

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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В Одесі сталася масова бійка: один з чоловіків отримав серйозну травму
У курортному районі Одеси виникла масова бійка
фото: скріншот

Наразі невідомо, чому розпочалася бійка

Увечері 2 липня в Аркадії – курортному районі Одеси – сталася масова бійка, під час якої один з чоловіків отримав тяжку травму. Про це пишуть місцеві пабліки. 

У соцмережах з'явилися відео, на яких видно як одночасно декілька людей розпочинають між собою бійку. Одному із учасників конфлікту пошкодили око. 

За даними місцевих пабліків, постраждалому ледь зупинили кров, і ймовірно, він залишиться без ока.

Причина конфлікту наразі невідома.

Нагадаємо, увечері 24 травня в Аркадії сталася масова бійка. На відео, які поширювали в соцмережах, було видно чоловіків у військовій формі, однак у місцевому військкоматі участь своїх працівників у бійці заперечили.

До слова, у Києві побили ветерана бойових дій, колишнього військовослужбовця 32-ї окремої механізованої бригади Олександра. Нападником виявився підліток, якого супроводжували двоє повнолітніх хлопців.

Теги: бійка Одеса

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