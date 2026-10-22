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Бельгія оцінила перспективи використання заморожених активів РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Бельгія оцінила перспективи використання заморожених активів РФ
Прем'єр Бельгії Барт де Вевер зробив заяву про передачу Україні активів Росії
фото: Belga

Прем'єр Барт де Вевер заявив, що Єврокомісія більше не повертатиметься до нових пропозицій стосовно російських коштів, попри потребу України в додаткових €70 млрд

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер висловив переконання, що Європейська комісія не пропонуватиме нових механізмів використання заморожених російських активів для фінансування України. Водночас він припустив, що окремі країни ЄС можуть знову порушити це питання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Brussels Times.

Під час виступу в парламенті Бельгії де Вевер прозвітував про результати саміту Європейського Союзу, який відбувся минулого тижня. За його словами, Єврокомісія не планує виступати з новими пропозиціями стосовно операцій із замороженими російськими коштами. «Я в цьому впевнений, бо саме це й було сказано», – наголосив бельгійський прем'єр.

Йдеться про приблизно €185 млрд російських активів, заморожених у бельгійському депозитарії Euroclear. Торік де Вевер виступив проти використання цих коштів для допомоги Україні.

Тоді європейські лідери погодили надання Україні позики обсягом €90 млрд на 2026–2027 роки. Однак, за наявними оцінками, цієї суми буде недостатньо для покриття всіх фінансових потреб держави.

Під час саміту ЄС минулого тижня президент України Володимир Зеленський звернувся до європейських партнерів із проханням надати додаткові €70 млрд на 2027 рік.

Попри впевненість у позиції Єврокомісії, де Вевер визнав, що інші європейські держави можуть знову ініціювати обговорення російських активів.

Зокрема, бельгійський прем'єр розкритикував главу уряду Нідерландів Роба Єттена, який під час радіоефіру заявив про бажання вилучити заморожені російські кошти. За словами де Вевера, деякі нові європейські лідери не брали участі в торішніх переговорах і тепер повторюють аргументи, які вже обговорювали та відхилили.

Бельгійський прем'єр також попередив, що навіть публічні заяви про можливе вилучення активів можуть мати юридичні наслідки. «Один колега сказав мені в коридорі, що я ніби пройшовся по цій дискусії вогнеметом», – розповів де Вевер.

Він додав, що після попередніх суперечок серед європейських лідерів залишилося небагато охочих знову обговорювати це питання.

Нагадаємо, Велика Британія разом із низкою європейських держав знову розглядає можливість використання заморожених російських суверенних активів для фінансування оборони України.

За інформацією The Sunday Times, у Лондоні сподіваються, що зміни в політичному керівництві окремих європейських країн допоможуть подолати попередні розбіжності.

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Теги: Європейський Союз росія гроші Бельгія

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