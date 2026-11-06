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Голлівудський актор емоційно відреагував на удар РФ по Комишувасі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Лієв Шрайбер активно підтримує Україну
фото: Іnstagram/lievschreiber

Лієв Шрайбер: «Удар по укриттю, в якому ховаються люди, та по рятувальниках – це свідома стратегія терору»

Голлівудський актор Лієв Шрайбер прокоментував трагедію у школі в Комишувасі Запорізької області. Зірка емоційно висловився про російський терор, який забрав життя 53 осіб. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки.

Лієв Шрайбер засудив удар Росії по цивільних та назвав його свідомою стратегією терору.  «У понеділок вранці, 2 листопада, у селищі біля Запоріжжя люди стояли у черзі за хлібом біля школи. Школу використовували як місце видачі гуманітарної допомоги, а також – як укриття. На території було близько 100 людей, коли впала перша авіабомба. Коли на місце прибули перші рятувальники, Росія вдарила знову, цього разу з більшою силою. Це та ж стратегія, яку росіяни застосовували у Сирії», – сказав він.

Голлівудський актор емоційно відреагував на удар РФ по Комишувасі фото 1
фото: кадр з відео. Іnstagram/lievschreiber

Водночас актор визнав цю атаку воєнним злочином, зауваживши, що такої думки не лише він. Лієв Шрайбер наголосив на тому, що ООН також вважає удари РФ по енергетичній структурі України перед початком зими свідомим терором проти цивільного населення. «Те, що сталося у Комишувасі та стається у десятках інших селищ та міст України, є не туманом війни. Атака по живій черзі з людей, яка стоїть за хлібом, не є військовою операцією. Удар по укриттю, в якому ховаються люди та по рятувальниках, – це свідома стратегія терору», – сказав Лієв Шрайбер та закликав світ підтримувати Україну.

Крім того, актор поділився у своєму блозі про удар по Комишувасі та показав наслідки російської агресії. Лієв Шрайбер розповів деталі удару своїй іноземній аудиторії, підтримавши українців.

Голлівудський актор емоційно відреагував на удар РФ по Комишувасі фото 2
фото: Іnstagram/lievschreiber

«Росія скинула дев'ять авіабомб на школу, у якій переховувалися цивільні, в Комишувасі, Україна. 29 людей загинули. Ще 48 вважаються зниклими безвісти. 2 листопада 2026 року російські війська атакували школу в Запорізькій області, де місцеві жителі зібралися, щоб отримати гуманітарну допомогу та сховатися від російських обстрілів. Школу збудували на глибині семи метрів під землею. Вона мала забезпечувати безпечне місце для навчання дітей та захищати цивільних від російських бомбардувань. Але Росія вдарила по ній дев'ятьма авіабомбами. Дев'ять. Авіаційних. Бомб. Місце, створене для порятунку життів, перетворилося на купу руїн. Під завалами досі шукають людей. Серед загиблих – цивільні, рятувальники та поліцейські, які прибули на допомогу після першого удару», – написав він.

Лієв Шрайбер є амбасадором United24 з 2022 року. Він часто приїздить до України. На початку вторгнення актор зустрічався з Володимиром Зеленським та відвідував Бучу та Бородянку, які постраждали від російських бомбардувань.

Зауважимо, кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по селищу Комишуваха Запорізької області 2 листопада зросла до 53 осіб. Пошуково-рятувальні роботи на місці трагедії тривають уже п'яту добу.

Як писав «Главком», 2 листопада російські війська завдали щонайменше дев’ять ударів керованими авіабомбами ФАБ-3000 по центру селища Комишуваха Запорізької області. Внаслідок цього загинуло багато людей.

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Теги: Лієв Шрайбер ракетна атака голлівудський актор Запоріжжя авіаудар росія

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