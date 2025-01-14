Атака дронів на Київщині: влада повідомила про наслідки

Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному із населених пунктів пошкоджений дах приватного будинку

Вночі 14 січня у Київській області внаслідок падіння уламків збитого російського безпілотника був пошкоджений дах приватного будинку. Про це повідомив виконувач обов’язків голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його словами, в області працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному із населених пунктів пошкоджений дах приватного будинку. Також фіксуються падіння збитих цілей поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості, зауважив Калашник.

Оперативні служби продовжують роботу з виявлення наслідків нічної атаки, підкреслив очільник ОВА.

Нагадаємо, 13 січня на території об’єкта критичної інфраструктури Путивльської громади впав російський безпілотник. Про це повідомляє Сумська ОВА. Унаслідок інциденту без енергопостачання залишилися 185 населених пунктів у Конотопському та Сумському районах. Постраждалих немає.

Росія у грудні 2024 року запустили близько 1,7 тис. безпілотників-камікадзе різного типу по території України, що значно нижче, аніж у листопаді.

Як пише Newsweek, повномасштабна війна Росії проти України переходить у нову фазу, особливо в контексті дронів. Оскільки поле бою переповнене тисячами безпілотників і систем радіоелектронної боротьби, Москва та Київ змушені шукати нові способи переконатися, що їхні безпілотники працюють проти ворога швидше та ефективніше, ніж у супротивника.

До слова, ввечері 12 січня 2025 року та уночі 13-го Київщина зазнала ворожої атаки БпЛА. В області працювали сили ППО