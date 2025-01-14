Головна Київ Новини
search button user button menu button

Атака дронів на Київщині: влада повідомила про наслідки

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Атака дронів на Київщині: влада повідомила про наслідки
Постраждалих серед населення немає
фото: ДСНС Києва

Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному із населених пунктів пошкоджений дах приватного будинку

Вночі 14 січня у Київській області внаслідок падіння уламків збитого російського безпілотника був пошкоджений дах приватного будинку. Про це повідомив виконувач обов’язків голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник

За його словами, в області працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному із населених пунктів пошкоджений дах приватного будинку. Також фіксуються падіння збитих цілей поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості, зауважив Калашник. 

Оперативні служби продовжують роботу з виявлення наслідків нічної атаки, підкреслив очільник ОВА.

Нагадаємо, 13 січня на території об’єкта критичної інфраструктури Путивльської громади впав російський безпілотник. Про це повідомляє Сумська ОВА. Унаслідок інциденту без енергопостачання залишилися 185 населених пунктів у Конотопському та Сумському районах. Постраждалих немає. 

Росія у грудні 2024 року запустили близько 1,7 тис. безпілотників-камікадзе різного типу по території України, що значно нижче, аніж у листопаді.

Як пише Newsweek, повномасштабна війна Росії проти України переходить у нову фазу, особливо в контексті дронів. Оскільки поле бою переповнене тисячами безпілотників і систем радіоелектронної боротьби, Москва та Київ змушені шукати нові способи переконатися, що їхні безпілотники працюють проти ворога швидше та ефективніше, ніж у супротивника.

До слова, ввечері 12 січня 2025 року та уночі 13-го Київщина зазнала ворожої атаки БпЛА. В області працювали сили ППО

Теги: Київ влада населення Микола Калашник дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств
У Києві та області очікується погіршення погодніх умов
15 грудня, 2024, 14:55
Прогноз погоди на 28 грудня
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 2024, 06:00
20 грудня внаслідок ворожої атаки безпілотників на території Бориспільського району сталося загоряння складу «Сільпо»
Росія знищила склад «Сільпо» під Києвом: завдано збитків на суму 400 млн грн
20 грудня, 2024, 19:54
Вартість молока у столичних супермаркетах
Ціни на молоко у столичних маркетах побили черговий рекорд
21 грудня, 2024, 10:53
Вибухи на нафтобазі в Орлі
В Орловській області РФ знову палає нафтобаза: влада скаржиться на атаку дронів (відео)
22 грудня, 2024, 04:41
21 грудня кияни прибрали у костелі Святого Миколая
Кияни в костелі Святого Миколая прибрали наслідки російського удару (фото)
22 грудня, 2024, 01:11
Влада КНР поділилась соціальними та економічними планами на наступний рік
Відкритість світу, інновації та турбота про добробут громадян: яким буде Китай у 2025 році
24 грудня, 2024, 11:57
Андрющенко: Сьогодні зранку в Бердянську у по вулиці Європейська у дворі будинку вибухнула та згоріла вщент автівка
У Бердянську невідомі підірвали авто очільника окупаційної ради
24 грудня, 2024, 12:17
КМДА наголошує, що рух транспорту на розі вулиць Жилянської та Симона Петлюри уже відновлений
У Києві біля залізничного вокзалу прорвало тепломережу: рух транспорту перекрито
9 сiчня, 20:34

Новини

Атака дронів на Київщині: влада повідомила про наслідки
Атака дронів на Київщині: влада повідомила про наслідки
Міністр оборони Німеччини прибув до Києва
Міністр оборони Німеччини прибув до Києва
Моніторинг якості повітря у Києві: де найбезпечніше дихати
Моніторинг якості повітря у Києві: де найбезпечніше дихати
Столична влада планує збільшити кількість світлофорів, які працюватимуть без світла
Столична влада планує збільшити кількість світлофорів, які працюватимуть без світла
Київська перепічка може отримати статус нематеріальної культурної спадщини України
Київська перепічка може отримати статус нематеріальної культурної спадщини України
У Києві знайшли та покарали водія автомобіля BMW, який припаркувався на газоні
У Києві знайшли та покарали водія автомобіля BMW, який припаркувався на газоні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 січня: ситуація на фронті
103K
Обвинувачений у вбивстві Фаріон розповів, як він виконує заповіт покійної
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 січня 2025
41K
«Доведеться вивчати російську мову». Рютте звернувся до жителів європейських країн
33K
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21K
Хто допоміг росіянам атакувати Київ 1 січня? Спіймано агентку

Новини

Кремль відправив студентів-медиків з Якутії лікувати жителів тимчасово окупованої Донеччини
Сьогодні, 05:11
За яких умов можливе оформлення ДТП без виклику поліції? Пояснення
Сьогодні, 02:49
У Львові дев’ятеро людей отруїлися чадним газом, серед них п’ять дітей
Сьогодні, 02:01
На Сумщині ворог атакував безпілотником автівку цивільних: є загибла та поранений
Сьогодні, 01:29
Ворог окупував Зелене та просунувся в Торецьку, – DeepState
Сьогодні, 00:55
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua