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Російську НПС «Андреаполь» уразили одночасно дев’ять безпілотників

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Російську НПС «Андреаполь» уразили одночасно дев’ять безпілотників
НПС «Андреаполь» – це один з найбільших виробничих об'єктів у Тверській області
супутникові знімки

Перекачування нафти станцією було тимчасово припинено

У селі Єрохіно Тверської області у ніч проти 13 лютого дев’ять дронів вдарили по нафтоперекачувальній станції «Андреаполь», пошкоджено операторний вузл зв'язку та електрощитовий. Цю інформацію підтвердило російське видання Astra.

Міноборони, як завжди, заявило, що дев’ять дронів в області було збито. Проте ЗМІ виявили, що БпЛА не було знищено, а всі вони потрапили по НПС.

НПС «Андреаполь» – це один з найбільших виробничих об'єктів у Тверській області. Створена у 1982 році. Як йшлося у відповідному наказі Управління Верхньоволзькими магістральними нафтопроводами, станція була необхідна «для забезпечення завершення будівництва, введення в експлуатацію та забезпечення перекачування нафти нафтопроводом Сургут – Полоцьк».

Сьогодні НПС «Андреаполь» – одна з опорних точок Балтійської трубопровідної системи-2.

Нагадаємо, про атаку на «Андреаполь» ще вчора повідомляли джерела «Главкома». Зазначчалось, що внаслідок удару безпілотників сталося загоряння у районі закритого розподільного пристрою (ЗРУ) та складу котельного обладнання. Перекачування нафти станцією було тимчасово припинено.

До цього дрони атакували станцію в ніч на 29 січня. Тоді в результаті атаки було пошкоджено дах будівлі зв'язку та оператора станції, фільтраційний насосний майданчик, стався розлив нафтопродуктів та пожежа. Тоді ж понад 20 безпілотників атакували склад боєприпасів 23-арсеналу ГРАУ та прилеглу до нього військову частину у селищі Жовтневий Торопецького муніципального округу.

До слова, вчора міноборони РФ заявило, що вночі їхня система ППО нібито збила 83 українські БПЛА над дев'ятьма регіонами РФ.

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Теги: дрон пожежа Міноборони РФ нафтопродукти війна

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