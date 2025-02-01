Атака дронів на Харківщину: рятувальники показали наслідки (фото, відео)
У селі Черкаська Лозова через вибух бойової частини ворожого дрона пошкоджено приватні будинки
Внаслідок російської атаки БпЛА на Харківщину сталася пожежа. Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала фото наслідків.
«У селі Черкаська Лозова через вибух бойової частини ворожого дрона пошкоджено приватні будинки, зруйновано гараж», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вогонь охопив гараж та два легкові автомобілі.
Проте рятувальники швидко ліквідували пожежу. Обійшлося без жертв.
На Харківщині внаслідок російської атаки БпЛА сталася пожежа. pic.twitter.com/d6V0by9ANa— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 1, 2025
Нагадаємо, сьогодні вночі під час тривоги окупанти атакували Харківщину. У Харкові є влучання в житлову забудову.
На Полтавщині ворог атакував енергетику.
Крім того, є влучання у багатоповерхівку. Там ракета знесла весь під’їзд. Триває рятувальна операція.
На Київщині шахеди потрощили будинки та спричинили пожежі.
У низці областей запроваджено аварійні відключення.
До слова, триває 1074-й день повномасштабної війни.
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