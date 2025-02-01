Атака дронів на Харківщину: рятувальники показали наслідки (фото, відео)

У селі Черкаська Лозова через вибух бойової частини ворожого дрона пошкоджено приватні будинки

Внаслідок російської атаки БпЛА на Харківщину сталася пожежа. Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала фото наслідків.

«У селі Черкаська Лозова через вибух бойової частини ворожого дрона пошкоджено приватні будинки, зруйновано гараж», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вогонь охопив гараж та два легкові автомобілі.

Проте рятувальники швидко ліквідували пожежу. Обійшлося без жертв.

На Харківщині внаслідок російської атаки БпЛА сталася пожежа. pic.twitter.com/d6V0by9ANa — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 1, 2025

Нагадаємо, сьогодні вночі під час тривоги окупанти атакували Харківщину. У Харкові є влучання в житлову забудову.

На Полтавщині ворог атакував енергетику.

Крім того, є влучання у багатоповерхівку. Там ракета знесла весь під’їзд. Триває рятувальна операція.

На Київщині шахеди потрощили будинки та спричинили пожежі.

У низці областей запроваджено аварійні відключення.

До слова, триває 1074-й день повномасштабної війни.