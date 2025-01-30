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Росіяни застосовують оновлені «шахеди» зі збільшеною бойовою частиною

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Росіяни застосовують оновлені «шахеди» зі збільшеною бойовою частиною
Окупанти удосконалюють безпілотники, аби вбивати більше українців
фото: Telegram / Андрій Єрмак

Бойова частина безпілотника збільшена росіянами до 90 кг

Російська окупаційна армія використовує ударні безпілотники типу Shahed зі збільшеною бойовою частиною, аби вбити якомога більше цивільних українців. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Росія зараз використовує безпілотники «шахед» зі збільшеною бойовою частиною до 90 кг та металевими елементами (шрапнель), аби збільшити кількість жертв серед цивільних», – написав він.

Росіяни застосовують оновлені «шахеди» зі збільшеною бойовою частиною фото 1
фото: Telegram / Андрій Єрмак

«Злочинці та терористи мають отримати відповідь за це, і вони її отримають», – додав Єрмак.

Нагадаємо, у Сумах відомо про дев’ятьох постраждалих і чотирьох загиблих внаслідок нічного влучання «шахеда» в багатоповерхівку. Зазначається, що надзвичайникам вдалося врятувати чотирьох людей, серед них одна дитина, також евакуйовано 118 осіб.

Згодом стало відомо, що у Сумах з-під завалів дістали тіла ще двох людей після нічного влучання «Шахеда» в багатоповерхівку. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Так, станом на 15:30 відомо, що загинуло три подружжя: 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина, 61-річний чоловік та його 61-річна дружина.

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Теги: росія армія прокурор чоловік Андрій Єрмак війна дрон

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