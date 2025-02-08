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Атака дронів на Київ: пошкоджено будинок в Дарницькому районі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Атака дронів на Київ: пошкоджено будинок в Дарницькому районі
Уламки збитого «Шахеда»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Київська МВА відзвітувала про наслідки нічної атаки на столицю

Під час нічної атаки ворожих дронів на столицю уламки БпЛА впали в Дарницькому районі. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Пошкоджено фасадну частину житлового будинку та вікна. Також уламки впали на автомобілі, пошкодили огорожу в приватному секторі», – йдеться в повідомленні.

Обійшлося без постраждалих.

На місці відпрацювали правоохоронці, рятувальники та міські служби.

Нагадаємо, російські терористи вночі атакували Україну 139-ма ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Станом на 09:00 підтверджено збиття 67-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

Ще 71 ворожий безпілотник-імітатор було локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Київщина.

Зокрема, у Сумах цієї ночі російський безпілотник влучив у приватний будинок. У результаті влучання безпілотника, значних руйнувань зазнав приватний житловий будинок. Також відбувалось горіння на великій площі.

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Теги: війна Тимур Ткаченко безпілотник будинок рятувальники Київщина дрон

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