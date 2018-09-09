У Латвії стартували навчання старших і вищих офіцерів НАТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прапор НАТО

Головне завдання маневрів - навчання офіцерів і командирів вищого рівня процесу оперативного планування

У Ризі 9 вересня розпочалися навчання НАТО Steadfast Pyramid 2018 і Steadfast Pinnacle 2018, в яких беруть участь 58 старших і вищих офіцерів країн НАТО і Фінляндії.

Про це повідомило Міноборони Латвії в неділю.

Мета навчань – вдосконалити вміння офіцерів вищого рівня і командирів планувати і керувати об'єднаними операціями.

Навчання проходять відповідно до Директиви планування всеосяжних операцій, яка є одним з головних документів планування об'єднаних операцій альянсу.

Головне завдання маневрів - навчання офіцерів і командирів вищого рівня процесу оперативного планування, підготовки та прийняття рішень.

Під час навчань буде розіграний сценарій, який включає операції колективної оборони.

Навчання Steadfast Pyramid і Steadfast Pinnacle проводяться в Латвії з 2011 року. Вони триватимуть до 21 вересня.

Джерело: Європейська правда