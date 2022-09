Скандал у літаку Відень-Валенсія. Жінка вдарила дитину з України

Інцидент стався на рейсі Відень – Валенсія, мати дівчинки написала заяву до поліції

У літаку рейсу Відень – Валенсія 50-річна «ватниця» ударила дівчинку з України. Про це повідомила мати дівчинки Роксолана Малий на своїй сторінці в Facebook.

«Селена хоче в туалет, складає столик, а з сидіння перед нею просовується рука в наш ряд, замахується і дає їй ляпаса, який прийшовся по спині, бо Селена якраз розвернулася в сторону проходу.. Селена виглядає дуже наляканою, каже, що не знає, що трапилося, і що їй дуже неприємно.. Перелякана виходить в туалет», – розповіла жінка.

Мати дівчинки зробила зауваження жінці, але та вдавала, що начебто спить.

«Викликаю бортпровідника. Він звертається до мадам, мадам все ще вдає, що спить. Бортпровідник продовжує озвучувати вимоги до мадам, яка все ще не розплющує очі. Бортпровідник не здається. Мадам не витримує, повертається до мене і каже: Женщіна, ваши дєті нєвоспітаниє!», – розповіла Роксолана Малий.

За її словами, літак приземлився в аеропорту, всіх пасажирів попросили залишатися на місцях, до трапу під’їхав автомобіль Guardia Civil, бортпровідник підійшов до «мадам» і англійською попросив її зібрати свої речі і пройти на вихід.

«Мадам вирішила не залишати цю феєрію ідіотизму, мерзотності і нахабства без кульмінації. Просовує свою пику між кріслами і звертається до мене:

- А што он сказал?

- С вєщамі на виход.

- А спрасітє у нєго как мнє забрать бальшой чемодан?

- Шта??? Ви правда хатітє, чтоби я у вас пєрєводчіком била?

- Ну да, а как ми іначє друг друга паймьом?

- Вам паніманіє уже с поліциєй надо будєт находить.

Далі були 5 хвилин спроб вибачитися, прохань «парєшать мєжду намі», – розповіла подробиці Малий.

Мати дівчинки написала заяву до поліції.

«Нас ескортували окремо від мадам, зібрали дані та покази, інструктували щодо подальших дій. Відповідно до настанов, ми далі звернулися за медичним обстеженням, яке є необхідним для того, щоб подати заяву в полцію, і, власне подали заяву в поліцію», – зазначила Роксолона Малий.

Перед тим, як вийти з літака в українки виникло велике бажання підвести проміжний підсумок для всіх тих іноземців, які спостерігали це дикунство.

«this is the essence of the war in Ukraine. She slaps my child, people around see it, and she says I didn’t do anything and blames me of that» ( це суть війни в Україні. Вона дає ляпаса моїй дитині, оточуючі це бачать, а вона каже «я нічого не робила» і звинувачує в цьому мене, - ред.) промовила я голосно, виходячи з літака», – підкреслила Роксолана Малий.

Нагадаємо, раніше стало відомо про скандал, який стався 25 квітня біля будівлі посольства РФ у Стокгольмі. Українка стала свідком того, як росіянка зривала українську символіку та розкидала її дорогою. Наша співвітчизниця поцікавилася, чому жінка псує українську символіку, на що у відповідь отримала погрози та образи.