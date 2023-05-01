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У Ліверпулі до пісенного конкурсу «Євробачення» встановлено інсталяцію на честь України (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Ліверпулі до пісенного конкурсу «Євробачення» встановлено інсталяцію на честь України (фото)
Україсньку символіку можна побачити у місті яке прийматиме Євробачення
фото:www.visitliverpool.com

Кожна пташка симовлізуватиме регіон  України. Пташок прикрашає унікальне «оперення» та спеціальний музичний супровід

У англійському Ліверпулі, місті, яке прийматиме «Євробачення-2023» від імені України, триває підготовка до пісенного конкурсу. Зокрема, там вже встановили першу з 12 масштабних артінсталяцій Soloveiko Songbird (Соловейко – співоча пташка – прим.Главком). Адже пташка соловей – це символ України. Про це пише сайт Visit Liverpul.

Ці 12 великих пташок, які світяться, за задумом їх авторів презентують різні регіони України. Кожна матиме власні вигляд та звучання. Вони будуть встановлені в різних місцях по всьому місту. Перша з них уже з’явилася на днях в Королівських доках Альберта. Загалом соловейки будуть утворювати символічну стежку, якою відвідувачі зможуть гуляти впродовж двох тижнів пісенного фестивалю Євробачення.  Автори проекту гвоорять що пташок можна розглядати у будь-якому порядку, а маршрут, за яким можна побачити співочих соловейків у Ліерпулі уже, нанесений на Google-карту міста.

Нагадаємо, у Ліверпулі відбудеться EuroFestival, створений у колаборації України та Великої Британії На EuroFestival, що триватиме з 1 до 14 травня у Ліверпулі, буде представлено 19 проєктів, створених митцями України та Великої Британії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

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«З 1 до 14 травня у Ліверпулі відбудеться EuroFestival, створений у колаборації України та Великої Британії. EuroFestival – це спеціальна подія перед «Євробаченням», де представлять 24 унікальні проєкти, з яких 19 створено у співпраці митців двох країн», – йдеться в повідомленні. У межах фестивалю Jamala, переможниця «Євробачення-2016», презентує наживо свій альбом QIRIM у супроводі Філармонічного оркестру.

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Теги: Євробачення Google

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