У Ліверпулі до пісенного конкурсу «Євробачення» встановлено інсталяцію на честь України (фото)

Кожна пташка симовлізуватиме регіон України. Пташок прикрашає унікальне «оперення» та спеціальний музичний супровід

У англійському Ліверпулі, місті, яке прийматиме «Євробачення-2023» від імені України, триває підготовка до пісенного конкурсу. Зокрема, там вже встановили першу з 12 масштабних артінсталяцій Soloveiko Songbird (Соловейко – співоча пташка – прим.Главком). Адже пташка соловей – це символ України. Про це пише сайт Visit Liverpul.

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Ці 12 великих пташок, які світяться, за задумом їх авторів презентують різні регіони України. Кожна матиме власні вигляд та звучання. Вони будуть встановлені в різних місцях по всьому місту. Перша з них уже з’явилася на днях в Королівських доках Альберта. Загалом соловейки будуть утворювати символічну стежку, якою відвідувачі зможуть гуляти впродовж двох тижнів пісенного фестивалю Євробачення. Автори проекту гвоорять що пташок можна розглядати у будь-якому порядку, а маршрут, за яким можна побачити співочих соловейків у Ліерпулі уже, нанесений на Google-карту міста.

Нагадаємо, у Ліверпулі відбудеться EuroFestival, створений у колаборації України та Великої Британії На EuroFestival, що триватиме з 1 до 14 травня у Ліверпулі, буде представлено 19 проєктів, створених митцями України та Великої Британії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

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«З 1 до 14 травня у Ліверпулі відбудеться EuroFestival, створений у колаборації України та Великої Британії. EuroFestival – це спеціальна подія перед «Євробаченням», де представлять 24 унікальні проєкти, з яких 19 створено у співпраці митців двох країн», – йдеться в повідомленні. У межах фестивалю Jamala, переможниця «Євробачення-2016», презентує наживо свій альбом QIRIM у супроводі Філармонічного оркестру.