У Лівії обстріляли виборчу комісію, щонайменше 10 людей загинуло

Лівія сподівається провести вибори після семи років хаосу в державі

Сьогодні, 2 травня, у лівійському Тріполі терористи обстріляли виборчу комісію, після чого два зловмисника підірвали себе всередині будівлі. Внаслідок атаки загинуло щонайменше 10 осіб, передає DW.

«Спочатку бойовики обстріляли будівлю, потім двоє з нападників підірвали себе», - зазначив один із співробітників виборчої комісії.

За інформацією лівійських ЗМІ, поранені ще близько десятка людей, припускають, що відповідальність за напад несе «Ісламська держава» (ІД). Утім, досі таких заяв не лунало. У соцмережах публікують фото диму над будівлею виборчкому та пишуть, що кількість загиблих уже перевищила десять, офіційних підтверджень цьому ще немає.

terrorist bombing + firearms attack on #UN #tripoli #libya , some says its #ISIS attack! with Casualties. pic.twitter.com/Dca4av9el1