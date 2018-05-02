У Лівії обстріляли виборчу комісію, щонайменше 10 людей загинуло
- Сьогодні, 16:55
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Лівія сподівається провести вибори після семи років хаосу в державі
Сьогодні, 2 травня, у лівійському Тріполі терористи обстріляли виборчу комісію, після чого два зловмисника підірвали себе всередині будівлі. Внаслідок атаки загинуло щонайменше 10 осіб, передає DW.
«Спочатку бойовики обстріляли будівлю, потім двоє з нападників підірвали себе», - зазначив один із співробітників виборчої комісії.
За інформацією лівійських ЗМІ, поранені ще близько десятка людей, припускають, що відповідальність за напад несе «Ісламська держава» (ІД). Утім, досі таких заяв не лунало. У соцмережах публікують фото диму над будівлею виборчкому та пишуть, що кількість загиблих уже перевищила десять, офіційних підтверджень цьому ще немає.
terrorist bombing + firearms attack on #UN #tripoli #libya , some says its #ISIS attack! with Casualties. pic.twitter.com/Dca4av9el1— Shaban Nasr (@ShabanNaser) May 2, 2018
Атакована комісія веде реєстрацію громадян для виборів, які, за сподіваннями ООН, мають відбутися до кінця року.
У Лівії зберігається хаос, який почався із повалення режиму Муаммара Каддафі в 2011 році. Відомо, що у Лівії також діють ісламісти, пов'язані з ІД та «Аль-Каїдою». Вони переховуються зокрема у пустельних регіонах.
Нещодавно схожа атака на виборчком відбулася в Афганістані, де смертник підірвався у центрі реєстрації виборців, через що загинули десятки людей. Про свою причетність до теракту заявила «Ісламська держава», яка є противником проведення вільних виборів у Афганістані.