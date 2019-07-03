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    У світі

    У Лівії завдано авіаційного удару по центру для біженців: 40 загиблих

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    У Тріполі завдано авіаційного удару по центру для біженців, десятки загиблих - У Лівії завдано авіаційного удару по центру для біженців: 40 загиблих
    У Тріполі завдано авіаційного удару по центру для біженців, десятки загиблих
    Фото: Reuters

    Уряд Лівії звинувачує в обстрілі так звану Лівійську національну армію

    У столиці Лівії Тріполі 3 липня внаслідок авіаційного удару по центру для біженців загинули щонайменше 40 людей, поранено близько 80-ти.

    Про це повідомив представник міністерства охорони здоров’я Лівії, передає Reuters.

    Як повідомив представник міністерства охорони здоров'я, це найвищий рівень публічних втрат в результаті повітряного обстрілу.

    Уряд звинувачує в обстрілі так звану Лівійську національну армію (ЛНА) на чолі з Халіфою Хафтар та закликає ООН створити комітет для розслідування атаки.

    Місцеві ЗМІ пишуть, що війська Хафтара хотіли завдати удару по військовому табору, який розміщений поряд з центром для біженців.

    Нагадаємо, в Лівії з початку бойових дій в околицях столиці Тріполі з 4 квітня загинули понад 600 осіб.

    Війська Хафтара контролюють більшу частину східної та південної Лівії.

    ООН обстріл розслідування Лівія біженці
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