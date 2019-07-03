У Лівії завдано авіаційного удару по центру для біженців: 40 загиблих



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У Тріполі завдано авіаційного удару по центру для біженців, десятки загиблих Фото: Reuters

Уряд Лівії звинувачує в обстрілі так звану Лівійську національну армію

У столиці Лівії Тріполі 3 липня внаслідок авіаційного удару по центру для біженців загинули щонайменше 40 людей, поранено близько 80-ти.

Про це повідомив представник міністерства охорони здоров’я Лівії, передає Reuters.

Як повідомив представник міністерства охорони здоров'я, це найвищий рівень публічних втрат в результаті повітряного обстрілу.

Уряд звинувачує в обстрілі так звану Лівійську національну армію (ЛНА) на чолі з Халіфою Хафтар та закликає ООН створити комітет для розслідування атаки.

Місцеві ЗМІ пишуть, що війська Хафтара хотіли завдати удару по військовому табору, який розміщений поряд з центром для біженців.

Нагадаємо, в Лівії з початку бойових дій в околицях столиці Тріполі з 4 квітня загинули понад 600 осіб.

Війська Хафтара контролюють більшу частину східної та південної Лівії.