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    У світі

    У Лондоні на житлові будинки впав будівельний кран: четверо постраждалих

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    У Лондоні на житлові будинки впав будівельний кран - У Лондоні на житлові будинки впав будівельний кран: четверо постраждалих
    У Лондоні на житлові будинки впав будівельний кран

    Пожежники працюють над тим, щоб звільнити людей, які потрапили в пастку всередині будівель

    Четверо людей постраждали внаслідок падіння підйомного крана на житлові будинки на сході Лондона.

    Про це повідомляє BBC.

    20-метровий кран впав на будівельний майданчик і два будинки у районі Боу незадовго до 14:40 за місцевим часом. В одного з будинків обвалилась частина даху.

    Двоє людей були доставлені в лікарню з черепно-мозковими травмами, ще двоє потребували медичної допомоги на місці.

    Пожежники працюють над тим, щоб звільнити людей, які потрапили в пастку всередині будівель.

    Принаймні три пожежних команди та кілька медичних команд були відправлені на місце події.

    Пожежна служба задіяла безпілотник, щоб надати аерофотознімки для допомоги в порятунку.

    безпілотник
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