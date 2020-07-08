У Лондоні на житлові будинки впав будівельний кран: четверо постраждалих
У Лондоні на житлові будинки впав будівельний кран
Пожежники працюють над тим, щоб звільнити людей, які потрапили в пастку всередині будівель
Четверо людей постраждали внаслідок падіння підйомного крана на житлові будинки на сході Лондона.
Про це повідомляє BBC.
20-метровий кран впав на будівельний майданчик і два будинки у районі Боу незадовго до 14:40 за місцевим часом. В одного з будинків обвалилась частина даху.
Двоє людей були доставлені в лікарню з черепно-мозковими травмами, ще двоє потребували медичної допомоги на місці.
Пожежники працюють над тим, щоб звільнити людей, які потрапили в пастку всередині будівель.
Принаймні три пожежних команди та кілька медичних команд були відправлені на місце події.
Пожежна служба задіяла безпілотник, щоб надати аерофотознімки для допомоги в порятунку.