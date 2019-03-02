У Лондоні вісім людей постраждали під час екстреної висадки з літака



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Аеропорт призупиняв усі рейси приблизно на три години.

Пасажирів евакуювали за допомогою рятувальних трапів

У лондонському аеропорту Станстед вісім осіб отримали легкі травми під час екстреної висадки з аварійного літака.

Екіпаж вирішив екстрено перервати рейс до Відня через підозри про неполадки в двигуні, повідомив прес-секретар аеропорту Станстед, пише AFP.

Пасажирів евакуювали за допомогою рятувальних трапів. У результаті інциденту вісім осіб отримали легкі травми. Аеропорт призупинив усі рейси приблизно на три години.

У ніч з п'ятниці на суботу екіпаж рейсу Laudamotion до Відня запідозрив проблеми з двигуном і вирішив перервати зліт літака. Пасажирів висадили на злітно-посадковій смузі.

Разом з тим, пишуть ЗМІ, пасажири стверджують, що чули якийсь «гуркіт із кабіни». Один із пасажирів, нібито, чув «вибух».

Джерело: Укрінформ