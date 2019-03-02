  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Лондоні вісім людей постраждали під час екстреної висадки з літака

    • Розсилка
    <p>Аеропорт призупиняв усі рейси приблизно на три години.</p> <div></div> - У Лондоні вісім людей постраждали під час екстреної висадки з літака

    Аеропорт призупиняв усі рейси приблизно на три години.

    Пасажирів евакуювали за допомогою рятувальних трапів

    У лондонському аеропорту Станстед вісім осіб отримали легкі травми під час екстреної висадки з аварійного літака.

    Екіпаж вирішив екстрено перервати рейс до Відня через підозри про неполадки в двигуні, повідомив прес-секретар аеропорту Станстед, пише AFP.

    Пасажирів евакуювали за допомогою рятувальних трапів. У результаті інциденту вісім осіб отримали легкі травми. Аеропорт призупинив усі рейси приблизно на три години.

    У ніч з п'ятниці на суботу екіпаж рейсу Laudamotion до Відня запідозрив проблеми з двигуном і вирішив перервати зліт літака. Пасажирів висадили на злітно-посадковій смузі.

    Разом з тим, пишуть ЗМІ, пасажири стверджують, що чули якийсь «гуркіт із кабіни». Один із пасажирів, нібито, чув «вибух».

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    літак аеропорт Велика Британія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ