У лондонському аеропорту з'явився розклад рейсів на планети з фільму «Зоряні війни»

4 травня у багатьох країнах світу відзначається День «Зоряних воєн»

Зокрема,



У лондонському аеропорту Хітроу на табло рейсів, запланованих до вильоту, з'явилися вигадані напрямки на планети з культової фантастичної кіноепопеї «Зоряні війни».

Таким чином «повітряна гавань» привітала пасажирів з Днем «Зоряних воєн», що відзначається фанатами по всьому світу 4 травня, пише ЦТС.

Зокрема, серед напрямків є Зірка Смерті, планети Татуїн, Каміно, Джакку, Такодана, Ендор, Альдераан, астероїд Кессель.

В примітках до «графіку вильотів» є також забавні позначки. Наприклад, «рейси» на Джакку, яка, відповідно до сюжету кіносаги, є пустельною планетою, «затримуються через піщану бурю».

Як відомо, дата святкування Дня «Зоряних воєн» обрана завдяки знаменитій фразі, яка часто звучить в кіноепопеї: «May the Force be with you («Хай буде з тобою Сила»). Багато шанувальників обіграють її як «May the fourth be with you» (англ. fourth - четвертий і may - травень).

