Мем із північнокорейським солдатом на війні. Платформа Buy Me a Coffee втрапила у скандал

Лише після хвилі обурення діями платформи Buy Me a Coffee написала вибачення, а до цього – видалила твіт

Ще у серпні 2024 року платформа припинила обслуговувати користувачів з України

Краудфандингова платформа Buy Me a Coffee запостила мем із солдатом з Північної Кореї на війні проти України. Спершу на це звернули увагу користувачі та блогери, а згодом відреагувала United24.

Так, глобальна ініціатива з підтримки України United24 звернула увагу на твіт, поширений 5 січня в соцмережі X краудфандингової платформи Buy Me a Coffee.

У ньому оприлюднили мем з фотографією північнокорейського солдата, який брав участь у військовій агресії Росії проти України. Фото Buy Me a Coffee підписали фразою «Те відчуття, коли читаєш повідомлення від своїх прихильників».

«Північна Корея відправила тисячі військових для вторгнення в Україну. Користувачі в Інтернеті кажуть, що публікація американською компанією такого мему – це «нечуйність» і «відверте божевілля», – зазначили в United24.

І лише після хвилі обурення діями платформи, Buy Me a Coffee написала вибачення, а до цього – видалила твіт.

«Ми щиро вибачаємося за мем, який ми опублікували 5 січня. Його створив сторонній сервіс, який ми використовуємо для мемів, і ми видалили його, щойно зрозуміли помилку. Ми глибоко шкодуємо про спричинене правопорушення та вживаємо заходів, щоб це більше не повторилося», – йдеться у дописі.

United24 також нагадали, що американська краудфандингова платформа у серпні 2024 року припинила обслуговувати користувачів з України. Користувачі, зареєстровані раніше, не можуть вивести кошти на приватні картки.

Нагадаємо, оператори восьмого полку Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили 13 військовослужбовців Північної Кореї на Курщині. Про це повідомила пресслужба ССО.

Під час виконання спеціальних дій воїни ССО «задвохсотили» п’ять бійців КНДР у стрілецькому бою та ще вісьмох за допомогою дронів. Після бою військові провели огляд тіл солдатів КНДР та їхніх особистих документів.