Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Мем із північнокорейським солдатом на війні. Платформа Buy Me a Coffee втрапила у скандал

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мем із північнокорейським солдатом на війні. Платформа Buy Me a Coffee втрапила у скандал
Лише після хвилі обурення діями платформи Buy Me a Coffee написала вибачення, а до цього – видалила твіт
колаж: glavcom.ua

Ще у серпні 2024 року платформа припинила обслуговувати користувачів з України

Краудфандингова платформа Buy Me a Coffee запостила мем із солдатом з Північної Кореї на війні проти України. Спершу на це звернули увагу користувачі та блогери, а згодом відреагувала United24.

Так, глобальна ініціатива з підтримки України United24 звернула увагу на твіт, поширений 5 січня в соцмережі X краудфандингової платформи Buy Me a Coffee.

У ньому оприлюднили мем з фотографією північнокорейського солдата, який брав участь у військовій агресії Росії проти України. Фото Buy Me a Coffee підписали фразою «Те відчуття, коли читаєш повідомлення від своїх прихильників».

Мем із північнокорейським солдатом на війні. Платформа Buy Me a Coffee втрапила у скандал фото 1
скриншот: x.com/buymeacoffee

«Північна Корея відправила тисячі військових для вторгнення в Україну. Користувачі в Інтернеті кажуть, що публікація американською компанією такого мему – це «нечуйність» і «відверте божевілля», – зазначили в United24.

Мем із північнокорейським солдатом на війні. Платформа Buy Me a Coffee втрапила у скандал фото 2
скриншот: x.com/United24media

І лише після хвилі обурення діями платформи, Buy Me a Coffee написала вибачення, а до цього – видалила твіт.

«Ми щиро вибачаємося за мем, який ми опублікували 5 січня. Його створив сторонній сервіс, який ми використовуємо для мемів, і ми видалили його, щойно зрозуміли помилку. Ми глибоко шкодуємо про спричинене правопорушення та вживаємо заходів, щоб це більше не повторилося», – йдеться у дописі.

Мем із північнокорейським солдатом на війні. Платформа Buy Me a Coffee втрапила у скандал фото 3
скриншот: x.com/buymeacoffee

United24 також нагадали, що американська краудфандингова платформа у серпні 2024 року припинила обслуговувати користувачів з України. Користувачі, зареєстровані раніше, не можуть вивести кошти на приватні картки.

Нагадаємо, оператори восьмого полку Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили 13 військовослужбовців Північної Кореї на Курщині. Про це повідомила пресслужба ССО.

Під час виконання спеціальних дій воїни ССО «задвохсотили» п’ять бійців КНДР у стрілецькому бою та ще вісьмох за допомогою дронів. Після бою військові провели огляд тіл солдатів КНДР та їхніх особистих документів.

Читайте також:

Теги: соцмережі Північна Корея військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія, найімовірніше, має лише кілька ракет «Орєшнік», які ще тільки запустить у серійне виробництво
Дивна суперзброя «Орєшнік». У війні не допомагає, підходить лише для дешевого піару
9 грудня, 2024, 09:35
Трамп може підготувати плани щодо Ірану
Трамп може завдати ударів по Ірану, щоб завадити ядерній програмі – WSJ
13 грудня, 2024, 10:49
Зеленський: Росія не лише залучає північнокорейських солдатів до штурмів проти українських позицій, але й намагається приховати втрати цих людей
Росіяни намагаються «палити обличчя» вбитих військових з КНДР, аби приховати втрати – Зеленський
17 грудня, 2024, 00:25
За словами Лубінця, найбільше скарг пов'язані з проблемами ненаданням відпусток
Омбудсмен розповів, на що найчастіше скаржаться військові
17 грудня, 2024, 20:12
Владислав Пастух фотографується на тлі прив’язаного до хреста українського військового
Суд відправив під варту командира 211 понтонно-мостової бригади
19 грудня, 2024, 15:48
Під час спроби ворожого штурму оператори Сил спеціальних операцій відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомета MK-1
Сили спеціальних операцій показали, як відбили штурм військових КНДР на Курщині
19 грудня, 2024, 19:28
Політика США щодо Африки при Трампі ризикує змінитись
Апетити Трампа ростуть: ЗМІ розповіли, які зміни можуть чекати Африку
26 грудня, 2024, 17:21
Українські воїни вперше взяли в полон солдата з КНДР
Українські воїни вперше взяли в полон солдата з КНДР
27 грудня, 2024, 06:17
Трамп пообіцяв скасувати резонансний указ Байдена щодо шельфів
Трамп про Байдена: Ускладнює перехідний період «безглуздими» указами
Вчора, 00:28

Соціум

Черги по 50 годин: лікарні Британії не можуть впоратись із кількістю хворих
Черги по 50 годин: лікарні Британії не можуть впоратись із кількістю хворих
На вулицях Франції пройшли «святкування» через смерть засновника ультраправої партії
На вулицях Франції пройшли «святкування» через смерть засновника ультраправої партії
Професійні обійми для самотніх людей. У Польщі відкрився незвичаний салон
Професійні обійми для самотніх людей. У Польщі відкрився незвичаний салон
Дипломатка назвала велику країну, де поховалися російські шпигуни, яких викинули з Європи
Дипломатка назвала велику країну, де поховалися російські шпигуни, яких викинули з Європи
З'їхав із глузду? Біограф Маска зробив заяву після його скандальних публікацій
З'їхав із глузду? Біограф Маска зробив заяву після його скандальних публікацій
Мем із північнокорейським солдатом на війні. Платформа Buy Me a Coffee втрапила у скандал
Мем із північнокорейським солдатом на війні. Платформа Buy Me a Coffee втрапила у скандал

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
141K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 січня: ситуація на фронті
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 січня 2025
37K
Організували систему «відкатів»: на Львівщині затримано посадовців міської ради
21K
Бронювання після 28 лютого. Нардеп пояснив, чого чекати працівникам критичної інфраструктури
14K
Чим займається легендарний солдат Марків, якого тримали в італійській в'язниці. Фото
11K
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 січня
Сьогодні, 06:05
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка
Вчора, 17:47
Засуджено подружжя педофілів, яке для порноконтенту ґвалтувало своїх доньок
Вчора, 15:22
Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Вчора, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
6 сiчня, 06:33

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua