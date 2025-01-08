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На вулицях Франції пройшли «святкування» через смерть засновника ультраправої партії

Катерина Іванова
glavcom.ua
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На вулицях Франції пройшли «святкування» через смерть засновника ультраправої партії
Після звістки про смерть Ле Пена, батька Марін Ле Пен, у Парижі, Ліоні та деяких менших містах його опоненти влаштували спонтанні зібрання
колаж: glavcom.ua

Міністр внутрішніх справ Брюно Ретайо засудив такі радощі з приводу смерті політика

У Франції зібралися спонтанні «святкові акції» після звістки про смерть Жана-Марі Ле Пена, засновника крайнього правого «Національного об’єднання», раніше відомого як «Національний фронт». Про це повідомляє BFMTV.

Після звістки про смерть 96-річного Ле Пена, батька теперішньої неформальної лідерки партії Марін Ле Пен, у Парижі, Ліоні та деяких менших містах його ідейні опоненти влаштували «спонтанні святкові зібрання».

У Парижі сотні людей зійшлися на площу Республіки. Учасники зібрання скандували і наспівували «Він помер», деякі люди танцювали та відкорковували шампанське, деякі принесли плакати з написом «Расист помер», «Який чудовий день». 

У Ліоні схоже зібрання відбулося на площі Терро, активісти запускали феєрверки і палили фаєри. Місцями на шляху демонстрації підпалили сміттєві баки.

На вулицях Франції пройшли «святкування» через смерть засновника ультраправої партії фото 1
скриншот: leparisien.fr
На вулицях Франції пройшли «святкування» через смерть засновника ультраправої партії фото 2
скриншот: leparisien.fr

Міністр внутрішніх справ Брюно Ретайо засудив такі відверті радощі з приводу смерті політика. «Абсолютно ніщо не виправдовує таких «танців на трупі»... Такі сцени радощів – це ганьба», – написав він. 

Єлисейський палац, коментуючи смерть засновника впливового ультраправого руху Франції Жана-Марі Ле Пена, назвав його «історичною постаттю», вплив якої покаже історія.

Нагадаємо, у віці 96 років помер засновник праворадикальної партії «Національний фронт» і колишній кандидат у президенти Франції Жан-Марі Ле Пен. Про це повідомляє Le Figaro. Помер політик 7 січня. Останніми роками він тяжко хворів, зокрема мав проблеми із серцем. На публіці він востаннє виступав у 2018 році з нагоди свого 90-річчя.

Ле Пена звинувачували в ксенофобії та авторитарних тенденціях. Опоненти звинувачували Ле Пена також в антисемітизмі. У 2016 році суд оштрафував його за висловлювання про те, що газові камери, в яких нацисти знищували євреїв, були «лише одним з епізодів» Другої світової війни.

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Теги: історія партії політика смерть активісти фронт Франція

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