З'їхав із глузду? Біограф Маска зробив заяву після його скандальних публікацій

Маск написав серію дописів, у яких звинувачував владу Британії у безвідповідальності

Останніми тижнями мільярдер Ілон Маск вирішив перенаправити увагу від проблем в Сполучених Штатах до того, що відбувається у Європі. Так, спершу він зробив серію скандальних публікацій щодо німецької політики – мільярдер підтримав ультраправих і через соцмережі назвав Шольца «бовдуром» та «лайном». Тепер Маск розгорнув у соціальній мережі Х (Twitter), яка йому й належить, атаку на уряд Великої Британії. Для теми своїх твітів він навіть створив окремий термін Rape of Britain – «Наруга над Британією».

Заяви соратника Трампа сколихнули увесь світ. На різку риторику Маска відреагував навіть його біограф Сет Абрамсон. Він заявив, що власник компанії Space X може «з'їхати з глузду» на очах у всього світу через його стрес, історію психічних розладів і важке вживання наркотиків.

З чого все почалося?

Маск вирішив винести на загал старий скандал Великої Британії. Так, раніше в країни гриміла історія про етнічні банди сутенерів, які займалися розбещенням дітей-підлітків – зазвичай із соціально неблагополучних родин.

Спочатку Маск критикував нинішню британську владу за те, що вона нібито приховує масштаби насильства над дітьми та етнічне походження ґвалтівників. А потім просто перейшов до прямих образ, зокрема й прем'єр-міністра Кіра Стармера. Зазначається, що не всі твердження Маска були правдою, але викликали скандал національного масштабу.

Усього за два дні з початку «атаки на владу Британії», 5-6 січня, Маск опублікував 54 твіти і ретвіти з критикою того, як у Великій Британії розслідують випадки насильства над дітьми.

Підґрунтям також стало те, що 1 січня уряд лейбористів, який перебуває при владі, відмовився від національного розслідування випадків насильства над дітьми в містах на півночі Англії. Обґрунтування: розслідування силами місцевої поліції буде ефективнішим.

Після цього Маск запропонував посадити до в'язниці голову МВС Великої Британії Джесс Філліпс, заявив, що нібито «сотні тисяч і навіть мільйони випадків насильства покриває влада».

Чи повинна Америка «врятувати Британію від тиранічного уряду»?

На цьому активність мільярдера не завершилася і він запропонував звільнити британський народ «від їхнього тиранічного уряду». Так, Маск запустив у своїй соцмережі X опитування, яке звучить так: «Америка повинна звільнити народ Британії від їхнього тиранічного уряду».

Відповідь «так» надали 58% учасників голосування, «ні» – 42%. Усього за 5 годин у голосуванні взяли участь близько 705 тис. користувачів соцмережі.

Маск продовжив публікувати звинувачення на адресу британської влади, закидаючи їй ігнорування сексуальної експлуатації неповнолітніх дівчат у країні та відмову від відповідного національного розслідування.

Маск заявив, що таке розслідування нібито показало би причетність прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, коли той був генпрокурором. «Стармер був глибоко причетним до масових зґвалтувань в обмін на голоси. Ось що показало б розслідування», – написав він.

Окрім того, Маск поширив допис про нібито попередження від лондонської поліції про арешти американців через публікації в інтернеті.

Реакція британської влади

Кір Стармер не міг проігнорувати те, що почало «нестися» у мережі через Маска. Стармер заявив, що коли працював у прокуратурі, то поновлював раніше закриті та нібито недоведені справи про насильство та примус малолітніх до проституції. А також порушив першу гучну справу про це – саме проти етнічної банди.

Премʼєр Британії хоч і не звернувся прямо до Маска, але сказав, що «ті, хто поширює неправду і дезінформацію, думають не про жертв, а про себе». Він також захистив Джесс Філліпс із МВС та її рішення не починати національне розслідування нових випадків насильства над дітьми, залишивши це на локальному рівні.

«Мені подобається політична боротьба, активні дебати, які ми повинні вести, але вони повинні бути засновані на фактах і правді, а не на брехні», – додав британський прем’єр.

До слова, Маск раніше підтримав Томмі Робінсона – лідера британських ультраправих, який був ув'язнений у жовтні за порушення судового наказу, пов'язаного з наклепницькими заявами про сирійського школяра-біженця.

Також голова МВС Іветт Купер виступила з пропозицією ще більше посилити боротьбу із сексуальною експлуатацією дітей. Вона запропонувала, зокрема, запровадити кримінальну відповідальність для фахівців, які працюють із дітьми, – якщо вони не повідомляють у поліцію про відомі їм випадки насильства.

Заява біографа Маска

Біограф, що має освіту в галузі права Гарвардського університету, Сет Абрамсон припустив, що Ілон Маск може «з'їхати з глузду» на очах у всього світу через його стрес, історію психічних розладів і важке вживання наркотиків.

«Я щиро вірю, що Ілон Маск може сходити з розуму», – написав він у Twitter (тепер X). «Я біограф Маска, який стежить за його онлайн-активністю останні два роки, і враховуючи, що він сам визнав свою психічну хворобу, важке вживання наркотиків і важкий стрес, зараз цілком логічно побоюватися, що він перебуває у глибокій хворобі».

I legitimately believe Elon Musk may be going mad. I'm a Musk biographer who has been tracking his online behavior for the last two years—and given that he's admitted to all of mental illness, heavy drug use, and crippling stress, it is now reasonable to fear he is deeply unwell. — Seth Abramson (@SethAbramson) January 6, 2025

Абрамсон, 48 років, додав, що психічний стан Маска може мати серйозні наслідки для всього світу. «Його особисті труднощі не становили б загрози для суспільства, якби не мали драматичних публічних наслідків», – сказав він. «Його володіння компаніями в багатьох життєво важливих галузях і те, що він є майбутнім президентом США, означають, що його божевілля та зростаюча провокація насильства ставлять нас усіх під загрозу».

Це «обґрунтоване попередження», як він сам це назвав, з’явилося після того, як Маск розпочав хвилю постів про британську політику, що викликало хвилю обурення в іншому кінці Атлантики. Згідно з сайтом, що відслідковує активність, Маск щодня публікував у середньому 62 повідомлення протягом останнього тижня.

Нагадаємо, висловлювання американського мільярдера Ілона Маска в соцмережі X про політику Євросоюзу доводять об'єднання до «дипломатичного головного болю». Про це пише The Wall Street Journal. Європейські лідери побоюються критикувати підприємця, оскільки бояться зіпсувати відносини із обраним президентом США Дональдом Трампом.

Останніми днями та тижнями Маск зробив серію скандальних публікацій у соціальних мережах про європейську політику, зокрема про підтримку ультраправої партії напередодні виборів у Німеччині. Мільярдер відреагував в мережі на критику в його адресу через підтримку ультраправих у Німеччині, він публічно через соцмережі назвав Шольца «бовдуром» та «лайном».