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Професійні обійми для самотніх людей. У Польщі відкрився незвичаний салон

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Професійні обійми для самотніх людей. У Польщі відкрився незвичаний салон
Всі сеанси розпочинаються зі знайомства й ніжних обіймів
фото: Jam Press

Послуга виявилась настільки популярною, що люди попередньо бронюють запис

Дипломована фізіотерапевтка та масажистка Олександра Каперник започаткувала в Катовіце бізнес професійних обіймів. Про це повідомляє Daily Mail.

Так, клієнти відвідують годинний сеанс із професійних обіймів раз на тиждень. Година коштує 149 злотих (приблизно 1,5 тис. грн), двогодинний сеанс – 299 злотих (3 тис. грн).

Каперник стверджує, що найбільшу користь від сеансів отримують самотні люди, ті, хто пережив травматичний досвід, і ті, що мають страх емоційної близькості, іноді сексуальної близькості. Оскільки ці клієнти шукають допомоги, розуміння й підтримки.

«Я не очікувала, що стільки людей цікавляться цим. Однак сумно, що самотніх так багато. До мене приходять жінки, що зазнали фізичного насилля від своїх партнерів. Завдяки моїй терапії вони можуть дізнатися, що дотик асоціюється не лише з фізичним болем, але й із чимось добрим, приємним і заспокійливим. Адже якщо правильно використовувати дотики, вони стимулюють відчуття турботи, а занепокоєння зникають, і життя знову стає прекрасним і безпечним», – розповідає Каперник.

Всі сеанси розпочинаються зі знайомства й ніжних обіймів. Потім обіймачка запитує клієнтів, чи мають вони будь-які проблеми зі здоров’ям – біль у горлі, нежить, температуру. Зокрема жінка також цікавиться, чи не перебуває клієнт у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Після отриманих відповідей спеціалістка надає «правила обіймів» для ознайомлення, в яких зазначено, що будь-яка поведінка, яка «перетинає сексуальні межі», є причиною негайного завершення сеансу. Крім цього охочі отримати обійми мають прийняти душ й одягнути запропонований халат.

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На весь екран
фото: Jam Press

Згідно з її веб-сайтом, кімната для обіймів оформлена у «справжньому королівському стилі». Кабінет оснащений гідромасажним душем і розкішною ванною. Самі обійми відбуваються на «пухнастих ароматних подушках і ковдрах із спокійною музикою на фоні». Протягом усього сеансу горить камін, клієнту пропонують солодке, каву, чай, гарячий шоколад або келих шампанського.

Нещодавно іранського футболіста Раміна Резаяна було оштрафовано за обійми з вболівальницею. Захисник «Естеглялю» обнявся з уболівальницею перед матчем проти «Чадормалу» у 14-му турі чемпіонату Ірану.

Резаяна після гри викликали до комітету з етики. Комітет ухвалив рішення оштрафувати футболіста на 510 млн ріалів (приблизно $12 тисяч).

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Теги: бізнес жінка послуги правила Daily Mail Польща

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