Ще одна підозра Коломойському, новий очільник «Вагнера». Головне за 7 вересня

Олігарху Ігорю Коломойському повідомили про підозру у заволодінні 9,2 млрд грн Приватбанку

Коломойський отримав ще одну підозру, Рада обмежить деяким жінкам виїзд з країни з 1 жовтня, хто очолить ПВК «Вагнер» після Пригожина. «Главком» зібрав у добірку новини 7 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Хто очолить ПВК «Вагнер» після Пригожина

Командири російської приватної військової компанії «Вагнер» повернулися на базу в Молькіно в Краснодарському краї. Саме там має пройти рада командирів, на якій можуть затвердити нового главу угруповання.

Як зазначається, на базі має пройти рада командирів, на якій можуть затвердити новим главою угруповання Антона Єлізарова – командира з позивним «Лотос». Ймовірно, зараз він виконує обов'язки глави ПВК.

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Рада обмежить деяким жінкам виїзд з країни з 1 жовтня

Починаючи з 1 жовтня поточного року жінки з медичною чи фармацевтичною освітою мають стати на військовий облік. У результаті їм нададуть статус військовозобов'язаних, для яких виїзд за кордон обмежений.

Торік нардепи змінили ст. 1 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, після чого Кабмін видав постанову про порядок військового обліку. Далі Міноборони видало наказ про військовий облік жінок, згідно з яким із 1 жовтня жінки, які мають медичну чи фармацевтичну освіту, повинні обов'язково стати на облік.

Коломойський отримав ще одну підозру

Олігарху Ігорю Коломойському повідомили про підозру у заволодінні 9,2 млрд грн Приватбанку.

7 вересня 2023 року детективи НАБУ за погодження керівника САП повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику Приватбанку та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

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За даними слідства, у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами Приватбанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

Україна зробила Туреччині пропозицію

Україна передала Туреччині пропозицію про відновлення роботи зернового коридору без Росії, остаточної відповіді наразі немає. Наразі триває комунікація між Туреччиною і ООН за результатами переговорів і з Україною, і з Росією, щоб виробити узгоджені позиції.

СБУ викрила попа-комуніста Московської церкви, який є кумом дружини Медведчука

На Закарпатті Служба безпеки України викрила на пропаганді комуністичного режиму священника УПЦ МП. За даними слідства, до злочину причетний настоятель одного із храмів Хустської єпархії УПЦ МП, розташованого в Тячівському районі на Закарпатті.

За інформацією ЗМІ, йдеться про Віталія Хромея 1983 року народження, який є кумом дружини обвинуваченого у державній зраді колишнього українського проросійського політика Віктора Медведчука Оксани Марченко (хрестив із нею дитину депутата Закарпатської облради від ОПЗЖ).