На місці події помічено автомобіль, який використовував засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин

Сьогодні, 29 серпня, у російському Санкт-Петербурзі проходить церемонія прощання із ватажком ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним та іншими «вагнерівцями», які загинули разом із ним у літаку. Про це пишуть росЗМІ.

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Церемонія прощання проходить біля Манежу Першого кадетського полку. Інформації про те, кого саме стосується цей процес, не розкривають, проте на місці було помічено автомобіль, який використовував засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин.

Кореспондент росЗМІ не зміг потрапити на захід, оскільки охоронець пояснив, що це приватна подія, пов'язана з сумним випадком, і вони не можуть впускати сторонніх.

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Поблизу перебуває низка автомобілів, включно з чорною BMW 760 з номером 377. Цей самий автомобіль був пов'язаний зі скандалом у 2016 році, коли його помітили в кортежі Пригожина, який ігнорував вимогу поліції зупинитися. Цей інцидент закінчився покаранням одного з охоронців, повідомляє видання.

Також було помічено катафалк, проте він був розгорнутий таким чином, що труну в ньому не видно.

Нагадаємо, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не буде присутній на похороні очільника «Вагнера» Євгена Пригожина.

Додамо, що Пригожин отримав звання Героя Росії за бої ПВК в Луганській області.

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Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

До слова, Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак, на якому перебував очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.

Раніше журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.