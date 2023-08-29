Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У РФ проходить похорон терориста Пригожина (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У РФ проходить похорон терориста Пригожина (фото)
Надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина
фото: росЗМІ

На місці події помічено автомобіль, який використовував засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин

Сьогодні, 29 серпня, у російському Санкт-Петербурзі проходить церемонія прощання із ватажком ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним та іншими «вагнерівцями», які загинули разом із ним у літаку. Про це пишуть росЗМІ.

Церемонія прощання проходить біля Манежу Першого кадетського полку. Інформації про те, кого саме стосується цей процес, не розкривають, проте на місці було помічено автомобіль, який використовував засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин.

У РФ проходить похорон терориста Пригожина (фото) фото 1

Кореспондент росЗМІ не зміг потрапити на захід, оскільки охоронець пояснив, що це приватна подія, пов'язана з сумним випадком, і вони не можуть впускати сторонніх.

У РФ проходить похорон терориста Пригожина (фото) фото 2

Поблизу перебуває низка автомобілів, включно з чорною BMW 760 з номером 377. Цей самий автомобіль був пов'язаний зі скандалом у 2016 році, коли його помітили в кортежі Пригожина, який ігнорував вимогу поліції зупинитися. Цей інцидент закінчився покаранням одного з охоронців, повідомляє видання.

У РФ проходить похорон терориста Пригожина (фото) фото 3

Також було помічено катафалк, проте він був розгорнутий таким чином, що труну в ньому не видно.

Нагадаємо, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не буде присутній на похороні очільника «Вагнера» Євгена Пригожина.

Додамо, що Пригожин отримав звання Героя Росії за бої ПВК в Луганській області. 

Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

До слова, Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак, на якому перебував очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.

Раніше журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

Читайте також:

Теги: Дмитро Пєсков ПВК Вагнера Євген Пригожин автомобіль смерть путін літак бізнес

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США досі не хочуть вступати у відкритий конфлікт із РФ
Захід хоче знищити Росію? Чому це не так
9 серпня, 19:28
8 січня 2020 року у небі над Іраном був збитий літак МАУ
Збиття літака МАУ. У Канаді родичі ще восьми жертв отримають компенсацію
2 серпня, 08:06
На 13,9 тис вакансій в ІТ у липні надійшла 341 тис. відгуків
Фабрика безробітних. Що під час війни відбувається у IT-секторі Ринок праці
17 серпня, 10:15
Дитина була родом із Донецька
Хвилина мовчання: згадаймо 9-річну Алісу Перебийніс, яка загинула під час евакуації з Ірпеня
7 серпня, 09:00
Король та королева Великої Британії, Чарльз III та Камілла
Чарльз III та Камілла відправили листа президенту США: про що йшлося
13 серпня, 13:58
Британські винищувачі перехопили бомбардувальники РФ поблизу Шотландії
Британські винищувачі перехопили бомбардувальники РФ поблизу Шотландії
14 серпня, 19:26
Renault продає у Росії бізнес своєї дочірньої компанії
Renault продає у Росії бізнес своєї дочірньої компанії
14 серпня, 21:45
Трамп раніше називав Путіна «розумним хлопцем», який «зробив величезну помилку»
«Ділитиму золотий люкс із Володимиром»: Трамп пожартував про втечу до Росії
22 серпня, 11:29
Фрагмент розбитого літака Пригожина
Слідчі дістали «чорні скриньки» з літака Пригожина
25 серпня, 23:36

Соціум

Ватикан виправдовує Папу Римського через заяву про російську спадщину
Ватикан виправдовує Папу Римського через заяву про російську спадщину
У РФ проходить похорон терориста Пригожина (фото)
У РФ проходить похорон терориста Пригожина (фото)
Тепер і прибиральниці будуть без iPhone: Росія запровадила сувору заборону
Тепер і прибиральниці будуть без iPhone: Росія запровадила сувору заборону
У РФ розбився багатоцільовий гелікоптер: екіпаж загинув (відео)
У РФ розбився багатоцільовий гелікоптер: екіпаж загинув (відео)
Україна готова обміняти полонених військових РФ на політв'язнів Кремля: реакція опонента Путіна
Україна готова обміняти полонених військових РФ на політв'язнів Кремля: реакція опонента Путіна
Похорон Пригожина. Кремль повідомив, чи вшанує Путін Героя Росії
Похорон Пригожина. Кремль повідомив, чи вшанує Путін Героя Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Росія в паніці готується до нової спроби держперевороту – ЗМІ
16K
«Млявий контрнаступ». Що США радять робити Україні
14K
Свастика на авто українців: німецький політик оскандалився і був покараний
12K
Нацполіція розпочала розгляд справи проти міського голови Дніпра Філатова
11K
Горіховий Спас 2023 року: що категорично не можна робити
8752
Смерть полковника СБУ: з'явилися фото з кабінету правоохоронця

Новини

Осінь-зима мають стати сезоном врожаю українських дронів – Резніков
Сьогодні, 14:41
За добу ЗСУ знищили три ракетні комплекси окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Спеку подекуди супроводжуватимуть грози: прогноз погоди на 29 серпня
Сьогодні, 04:54
29 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Спроби наступу окупантів на двох напрямках провалилися – Генштаб
Вчора, 06:59
Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
26 серпня, 10:20

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту