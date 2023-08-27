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Авіакатастрофа на Житомирщині: імена всіх загиблих (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Авіакатастрофа на Житомирщині: імена всіх загиблих (фото)
Під час повномасштабної агресії РФ кожен із льотчиків був залучений до виконання повітряних операцій із захисту України, зокрема тактичних завдань на Східному та Запорізькому напрямках
фото з відкритих джерел

В авіатрощі загинули троє бойових пілотів

Унаслідок авіакатастрофи 25 серпня у Житомирській області, окрім відомого льотчика на позивний Джус, загинули ще два бійці: В’ячеслав Мінка та Сергій Проказін. Про це повідомила бригада тактичної авіації міста Васильків.

В авіатрощі загинули троє бойових пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр» Повітряних сил ЗСУ.

«Під час повномасштабної агресії РФ кожен із них був залучений до виконання повітряних операцій із захисту України, в тому числі тактичних завдань на Східному та Запорізькому напрямках», – розповіли у бригаді.

Майор В’ячеслав Мінка, житель Київщини. Повернувся в авіацію у 2015 році, коли Росія напала на Україну. З початком повномасштабного вторгнення мав понад 200 год нальоту.

Майор В’ячеслав Мінка
Майор В’ячеслав Мінка
фото з відкритих джерел

Мінка був досвідченим пілотом бригади, технічно підготовленим. Знався на різних типах літаків, значну частину служби присвятив інструкторській справі.

Майор Сергій Проказін, житель Полтавщини. Він 24 роки життя присвятив авіації: від льотчика – до заступника командира бригади.

Майор Сергій Проказін
Майор Сергій Проказін
фото з відкритих джерел

З 2022 року Проказін мав понад 100 год бойових польотів. Побратими згадують його непересічну посмішу, щирість, вміння прийти на допомогу у непростих ситуаціях.

Капітан Андрій Пільщиков (позивний Джус), родом із Харкова. Він вісім років життя присвятив авіації. З початком великої війни мав понад 500 год нальоту, зокрема і під час виконання бойових завдань у складних умовах.

Капітан Андрій Пільщиков
Капітан Андрій Пільщиков
фото з відкритих джерел

Пільщиков здобув низку державних і відомчих нагород. Був мужнім, принциповим, безкомпромісним, завжди до кінця відстоював власну думку, активно виступав у західних медіа, зокрема в питанні надання Україні сучасних літаків F-16.

Нагадаємо, що на Житомирщині трагічно загинули троє українських льотчиків. Жахлива авіакатастрофа сталася 25 серпня. Під час виконання бойового завдання у небі зіштовхнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Журналісти побували на місці авіатрощі та показали, який вона мала вигляд. 

Як повідомлялося, працівники ДБР розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику «чорних ящиків».

До слова, відома волонтерка Меланія Подоляк написала пронизливий пост про свого коханого, бойового пілота Андрія Пільщикова, який загинув в авіакатастрофі на Житомирщині.

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Теги: авіакатастрофа пілот льотчик смерть Житомирщина

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