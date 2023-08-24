Радник Байдена розмовляв з помічником Путіна після заколоту Пригожина – ЗМІ

Метою діалогу було донести, що США не причетні до того що відбувалося в Росії

Радник з національної безпеки президента Сполучених Штатів Джейк Салліван провів телефонну розмову з помічником російського диктатора Володимира Путіна з питань міжнародних справ Юрієм Ушаковим після невдалої спроби заколоту засновника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина у червні. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Як зазначає видання, діалог між Салліваном та Ушаковим відбувся майже одразу після бунту Пригожина наприкінці червня. Метою діалогу було донести, що США не причетні до того що відбувалося в Росії.

«Основна мета полягала в тому, щоб дистанціювати США від інциденту та уникнути подальшої ескалації», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули.

За даними Росавіації, на борту розбитого літака Пригожина були десятеро осіб, у тому числі й ватажок ПВК.

Пасажири розбитого Embraer-135: Сергій Пропустін, Євген Макарян, Олександр Тотмін, Валерій Чекалов, Дмитро Уткін, Микола Матусєєв та Євген Пригожин.

Екіпаж: командир Олексій Левшин, другий пілот Рустам Карімов та бортпровідниця Крістіна Распопова.

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Уночі 24 серпня завершилася пошукова операція на місці авіакатастрофи. Рятувальники знайшли рештки тіл усіх десяти осіб, що перебували на борту.

За даними російських ЗМІ, Сергій Пропустін, Олександр Тотмін та Євген Макарян є бойовиками ПВК «Вагнер». А Валерій Чекалов та Дмитро Уткін – заступники Пригожина.

Подальша доля «Вагнера»

Прокремлівське видання Readovka повідомило, що ПВК «Вагнер» має спеціальний план, який запускається негайно в разі смерті Пригожина та командирів угруповання.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) убивство ватажка «Вагнера» драматично вплине на майбутнє цього угруповання, адже посіє страх серед командирів і бойовиків та деморалізує їх.

До слова, після падіння літака з ватажками ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним та Дмитром Уткіним, найманці збираються виїжджати з білоруських таборів до Росії.