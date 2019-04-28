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    У світі

    У Марокко автобус із мігрантами впав у зрошувальний канал. Багато загиблих

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    У Марокко сталася жахлива ДТП - У Марокко автобус із мігрантами впав у зрошувальний канал. Багато загиблих
    У Марокко сталася жахлива ДТП

    Водій транспортного засобу втік із місця ДТП

    Транспорт з мігрантами заїхав у зрошувальний канал на північному сході Марокко, в результаті загинуло 16 людей, ще 17 отримали травми. Про це передає «Укрінформ» із посиланням на інформацію марокканського інформагентства MAP.

    «16 нелегальних мігрантів з Африки південніше Сахари загинули, та 17 отримали травми у суботу вранці, коли їх траспортних засіб в'їхав у зрошувальний канал між північно-східними містами Саїда й Надор», - повідомило марокканському агентству джерело у місцевих правоохоронних органах.

    За словами співрозмовника агентства, поранених було направлено до провінційної лікарні. Нині поліція шукає водія, який зник з місця аварії.

    Як повідомило джерело, слідство повинно встановити причину ДТП та виявити організаторів перевезення нелегалів.

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