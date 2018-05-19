  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    У Молдові відбувся марш ЛГБТ: фото і відео

    • Розсилка
    Марш ЛГБТ у Кишиневі 19 травня
    Фото: @diez_moldova
    Марш ЛГБТ у Кишиневі 19 травня

    Захід охороняли сили правопорядку

    У центрі Кишинева (Молдова) пройшов марш солідарності з ЛГБТ-спільнотою. Він організований неурядовою організацією Genderdoc-M, повідомляє NewsMaker.

    Учасники маршу пройшли по вулиці Букурешт до Палацу республіки.

    Марш солідарності відбувся під гаслом «Без страху любові». Його учасники несли в руках серця - символ маршу цього року. Захід охороняли сили правопорядку.

    Нагадаємо, посли Австралії, Австрії, Бельгії, Кіпру, Данії, Канади, Європейського Союзу, Фінляндії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Швеції, Швейцарії, Великобританії і США закликали Україну до толерантності до ЛГБТ-спільноти з нагоди Міжнародного дня протидії гомофобії та транс фобії, який відзначається 17 травня.

    Орджонікідзевський райсуд Запоріжжя обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для чоловіка, який кинув петарду у натовп під час акції на підтримку прав ЛГБТ.

    Читайте також
    Молдова акція ЛГБТ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ