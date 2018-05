У Молдові відбувся марш ЛГБТ: фото і відео

Захід охороняли сили правопорядку

У центрі Кишинева (Молдова) пройшов марш солідарності з ЛГБТ-спільнотою. Він організований неурядовою організацією Genderdoc-M, повідомляє NewsMaker.

Учасники маршу пройшли по вулиці Букурешт до Палацу республіки.

Марш солідарності відбувся під гаслом «Без страху любові». Його учасники несли в руках серця - символ маршу цього року. Захід охороняли сили правопорядку.

The march #fărăfrică de iubire in Moldova took place fully and peacefully!

The local activists reported positively - for the first time since three years the marchers reached the final point! Congratulations @GENDERDOC_M and all participants! (: Alexandru Tarlev) pic.twitter.com/14LNj03axS