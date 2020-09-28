У Монголії зареєстровано новий випадок бубонної чуми



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У Монголії зареєстровано новий випадок бубонної чуми

Дівчина вживала в їжу м'ясо бабака

Новий випадок зараження бубонною чумою зафіксували в Монголії.

Про це повідомляє агентство «Сіньхуа» з посиланням на Національний центр зоонозних інфекцій.

Лабораторний тест підтвердив зараження бубонною чумою 25-річної дівчини, яка живе в аймаку Ховд. За словами співробітників центру, раніше вона вживала в їжу м'ясо бабака. 19 осіб, які контактували з дівчиною, знаходяться в ізоляції.

У Монголії з початку 2020 року зафіксовано 22 випадки бубонної чуми, троє пацієнтів з таким діагнозом померли. Третій загиблий також вживав в їжу м'ясо бабаків, які є переносниками цього захворювання.

6 серпня адміністрація Внутрішньої Монголії повідомляла про смерть жителя міста Баотоу від чуми (знаходиться поблизу Баян-Нур).

Також влада китайського регіону Внутрішня Монголія закрила на в’їзд та виїзд село Суджі Сінкун після того, як там помер чоловік від бубонної чуми.

Як повідомлялося 5 липня, в автономному регіоні Внутрішня Монголія на півночі Китаю вперше зафіксували випадок захворювання на бубонну чуму. Захворювання виявили у скотаря з міста Байаннур.

Тоді ж в одній із провінцій Монголії зафіксували спалах бубонної чуми. Причина зараження – сире м'ясо бабака, яке їли хворі.

Центр вивчення зоонозних інфекцій ідентифікував, що хворі мали прямі контакти зі 146 людьми, непрямі – з більш ніж 500.

Чума - це зоонозна природно-осередкова бактеріальна інфекційна хвороба, що характеризується гарячкою, тяжкою інтоксикацією, геморагічним синдромом, серозно-геморагічним ураженням легень, лімфатичної системи з утворенням бубонів, нерідко - септичним перебігом і високою летальністю.

Чума здатна до швидкого епідемічного поширення, належить до групи інфекційних хвороб з багатьма механізмами передачі.

За даними ВООЗ, щороку від 1000 до 2000 людей заражається чумою.