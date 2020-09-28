  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Монголії зареєстровано новий випадок бубонної чуми

    • Розсилка
    У Монголії зареєстровано новий випадок бубонної чуми - У Монголії зареєстровано новий випадок бубонної чуми
    У Монголії зареєстровано новий випадок бубонної чуми

    Дівчина вживала в їжу м'ясо бабака

    Новий випадок зараження бубонною чумою зафіксували в Монголії.

    Про це  повідомляє агентство «Сіньхуа» з посиланням на Національний центр зоонозних інфекцій.

    Лабораторний тест підтвердив зараження бубонною чумою 25-річної дівчини, яка живе в аймаку Ховд. За словами співробітників центру, раніше вона вживала в їжу м'ясо бабака. 19 осіб, які контактували з дівчиною, знаходяться в ізоляції.

    У Монголії з початку 2020 року зафіксовано 22 випадки бубонної чуми, троє пацієнтів з таким діагнозом померли. Третій загиблий також вживав в їжу м'ясо бабаків, які є переносниками цього захворювання.

    6 серпня адміністрація Внутрішньої Монголії повідомляла про смерть жителя міста Баотоу від чуми (знаходиться поблизу Баян-Нур).

    Також влада китайського регіону Внутрішня Монголія закрила на в’їзд та виїзд село Суджі Сінкун після того, як там помер чоловік від бубонної чуми.

    Як повідомлялося 5 липня, в автономному регіоні Внутрішня Монголія на півночі Китаю вперше зафіксували випадок захворювання на бубонну чуму. Захворювання виявили у скотаря з міста Байаннур.

    Тоді ж в одній із провінцій Монголії зафіксували спалах бубонної чуми. Причина зараження – сире м'ясо бабака, яке їли хворі.

    Центр вивчення зоонозних інфекцій ідентифікував, що хворі мали прямі контакти зі 146 людьми, непрямі – з більш ніж 500.

    Чума - це зоонозна природно-осередкова бактеріальна інфекційна хвороба, що характеризується гарячкою, тяжкою інтоксикацією, геморагічним синдромом, серозно-геморагічним ураженням легень, лімфатичної системи з утворенням бубонів, нерідко - септичним перебігом і високою летальністю.
    Чума здатна до швидкого епідемічного поширення, належить до групи інфекційних хвороб з багатьма механізмами передачі.
    За даними ВООЗ, щороку від 1000 до 2000 людей заражається чумою. 
    село чоловік влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies