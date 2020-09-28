У Монголії зареєстровано новий випадок бубонної чуми
Дівчина вживала в їжу м'ясо бабака
Новий випадок зараження бубонною чумою зафіксували в Монголії.
Про це повідомляє агентство «Сіньхуа» з посиланням на Національний центр зоонозних інфекцій.
Лабораторний тест підтвердив зараження бубонною чумою 25-річної дівчини, яка живе в аймаку Ховд. За словами співробітників центру, раніше вона вживала в їжу м'ясо бабака. 19 осіб, які контактували з дівчиною, знаходяться в ізоляції.
У Монголії з початку 2020 року зафіксовано 22 випадки бубонної чуми, троє пацієнтів з таким діагнозом померли. Третій загиблий також вживав в їжу м'ясо бабаків, які є переносниками цього захворювання.
6 серпня адміністрація Внутрішньої Монголії повідомляла про смерть жителя міста Баотоу від чуми (знаходиться поблизу Баян-Нур).
Також влада китайського регіону Внутрішня Монголія закрила на в’їзд та виїзд село Суджі Сінкун після того, як там помер чоловік від бубонної чуми.
Як повідомлялося 5 липня, в автономному регіоні Внутрішня Монголія на півночі Китаю вперше зафіксували випадок захворювання на бубонну чуму. Захворювання виявили у скотаря з міста Байаннур.
Тоді ж в одній із провінцій Монголії зафіксували спалах бубонної чуми. Причина зараження – сире м'ясо бабака, яке їли хворі.
Центр вивчення зоонозних інфекцій ідентифікував, що хворі мали прямі контакти зі 146 людьми, непрямі – з більш ніж 500.