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У Монголії протестувальники увірвалися в будівлю уряду

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Монголії протестувальники увірвалися в будівлю уряду
Унаслідок штовханини щонайменше двоє людей поранені 
фото: Sonin

Люди обурені незаконним експортом вугілля 

Під час мітингу через крадіжку вугілля в столиці Монголії 5 грудня протестувальники увірвалися в Палац уряду. Про це пише монгольське новинне агентство Sonin, Telegram-канал Baza.

За інформацією ЗМІ, протест спалахнув через те, що кількість вугілля, вивезеного з Монголії, відрізнялася від того, що отримав Китай. На цьому тлі в країні вибухнули протести. Демонстранти вимагали назвати імена та притягнути до відповідальності тих, хто незаконно експортував вугілля.

У Монголії протестувальники увірвалися в будівлю уряду фото 1

Sonin повідомляє, що під час другої хвилі протесту 5 грудня мітингувальники увірвалися в будівлю парламенту. Унаслідок штовханини щонайменше двоє людей дістали поранення. Раніше силовики вже відбивали одну спробу штурму. 

Теги: вугілля Китай протест Telegram поранення Монголія

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