У Москві покінчив життя самогубством український математик

Математик залишив передсмертну записку

Український математик Костянтин Ольмезов, який жив у Росії і засуджував війну РФ проти України, 20 березня наклав на себе руки. Про смерть Ольмезова повідомив адвокат Дмитро Захватов.

«Я отримав вісті про те, що вранці він покінчив життя самогубством, залишивши передсмертну записку, що йде з життя тому, що не може винести жахіття того, що відбувається. Талановитий, перспективний математик. Ольмезов Костянтин», - повідомив Захватов.

У передсмертній записці Ольмезов заявив, що йому боляче від кожного снаряда, який падає у Києві.

Він розповів, що намагався виїхати з Росії, куди переїхав у 2018 році. Однак математика затримали на автовокзалі у Москві. Згодом йому дали 15 діб у сфабрикованій справі.

Ольмезов заявив, що їхав захищати свою країну, захищати від того, хто хотів її забрати.

«Мені боляче за кожну сторону в цій війні, але я бачу на власні очі, хто захищає свою землю, а хто захоплює чужу», – зауважив математик.