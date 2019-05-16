У Москві резиденцію глави РПЦ Кирила закидали димовими шашками



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Активісти розгорнули плакат «Вибачся за Єкб» Фото: Асоціація народного опору

Співробітники РПЦ звернулися до поліції через інцидент

У четвер, 16 травня, в Москві двоє невідомих закидали димовими шашками резиденцію патріарха Російської православної церкви Кирила на знак протесту проти будівництва храму в Єкатеринбурзі.

«Двоє осіб в масках розгорнули плакат «Вибачся за Єкб» і кинули димові шашки. Їхні подільники зняли те, що відбувається на відео, після чого всі сіли в машину і поїхали», - розповів «Интерфаксу» прес-секретар патріарха священик Олександр Волков.

Співробітники РПЦ звернулися до поліції через цей інцидент.

Асоціація народного опору взяла на себе відповідальність за акцію протесту. На думку організації, РПЦ перетворилася на комерційну структуру і аналог ідеологічного відділу ЦК КПРС.

Як відомо, 13 травня в Єкатеринбурзі почалися масові протести проти планів побудувати собор святої великомучениці Катерини на місці скверу