У Москві відпустили затриманих на акції кримських татар



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Затриманим у середу учасникам мітингу загрожує штраф від 10 до 20 тис. рублів, або 40 годин обов'язкових робіт

Учасників акції протесту звинуватили в порушенні правил проведення масових заходів

Поліція відпустила кримських татар, які були затримані під час акції протесту в Москві, на Червоній площі за звинуваченням у порушенні правил проведення масових заходів.

Про це повідомив їхній адвокат Олександр Піховкін, інформує «Громадське радіо».

«Співробітники поліції вели себе з ними коректно, стримано. В першу чергу, запитували про стан здоров'я затриманих», - сказав адвокат.

За його словами, учасників акції протесту звинуватили в порушенні правил проведення масових заходів. Їх затримали приблизно об 11.00 на Красній площі.

Затриманим у середу учасникам мітингу загрожує штраф від 10 до 20 тис. рублів, або 40 годин обов'язкових робіт.

Піховкін зазначив, що мали місце порушення прав затриманих, зокрема статті 24 ч. 2 кодексу про адміністративні правопорушення.

За словами адвоката, ця норма регулює право на участь у провадженні рідною мовою. Крім того, була істотно порушена норма 25.5, що встановлює право затриманого за адміністративне правопорушення на захисника. Таким чином, було прямо порушене право на захист, додав адвокат.

Нагадаємо, 10 липня в Москві російські силовики затримали сімох кримських татар, які вийшли на підтримку людей, яких у Криму звинувачують у тероризмі.